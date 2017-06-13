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رقم الخبر: 195727 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: عربيات  
الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين بينهم فتاة وقيادي في حماس
فتح: مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على سرقة أموالنا "عدوان آثم"

الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين بينهم فتاة وقيادي في حماس

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات تخللها مواجهات في مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وبحسب موقع "الانتفاضة" الفلسطيني أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس عدنان الحصري (53 عاما)، وأسيرا محررا، بعد مداهمة منزليهما في مخيم نور شمس والمدينة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت خلال حملة المداهمة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال شقيقيْن، بعد دهم منزل عائلتهما في بلدة "سلوان" جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش اعتقل ليلة الاثنين 6 في الضفة، بينهم فتاة بدعوى تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي.

وقالت إن الاعتقالات لمواطنيْن في طولكرم، وآخر من مخيم "الجلزون" شمال رام الله، بينما اعتقل مواطنيْن من بلدتي يطا، وترقوميا جنوبي مدينة الخليل.

من جهة اخرى رفضت حركة فتح مساء الاثنين، مصادقة ما يسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بسرقة جزء من الأموال الفلسطينية المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء، معتبرة هذه الخطوة بالعدوان الآثم والقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني دون وجه حق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامه القواسمي - في تصريح صحفي - إنه على دولة الاحتلال الإسرائيلية وحكومتها التوقف عن هذه التصرفات غير المسؤولة، التي لا تقود إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر، وتُعد عدوانا على مقدرات الشعب الفلسطيني، وتدخلا في شؤونه الداخلية، الأمر الذي نرفضه تماما.

 
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مصدر الخبر: القدس المحتلة/وكالات
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