أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الواقع السوري في ضوء الأزمة الخليجية "جيد ونحن متفائلون"، معتبرا أن "المهزلة التي تشهدها منطقة الخليج الفارسي توضح للجميع أننا على حق".

وقال المقداد في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، إن "الواقع الميداني الآن جيد، وأنا دائما متفائل، وأعتقد أن هذه المهزلة توضح للقاصي والداني أن سوريا كانت دائما على حق"، مضيفا "كنا، ومنذ البداية نقول إن بعض دول الخليج، تقف مع الإرهاب وتموله وتسلحه".. "نعتقد أن قطر والسعودية متورطتان في كل الإرهاب الذي يمارس على الأرض السورية".

وحول مسار المفاوضات السورية في أستانة، قال المقداد "نسعى مع الأصدقاء الروس والأشقاء الإيرانيين لمتابعة مسيرة أستانة، لأننا نعتقد أنها الطريق الذي يؤدي الغرض المطلوب، على الرغم من كل العراقيل التي تضعها الحكومة التركية في طريق ذلك".

وأشار إلى أن جنوب سوريا وشمالها، هي "أرض سورية ولا يحق لأي طرف أجنبي أن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا".

وشدد المقداد على أن "هذه الحرب هي بيننا وبين الإرهاب، فمن أراد أن يكافح ويحارب ضد الإرهاب، فليأت للتنسيق مع الجيش السوري وللتنسيق بشكل مشروع مع الحكومة السورية".

ميدانياً أعلن مصدر عسكري فرض السيطرة الكاملة على مساحة 100 كيلومتر مربع جنوب مدينة تدمر وشمالها الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت عمليات ناجحة اتسمت بالسرعة والدقة بمشاركة مختلف صنوف القوات في بادية تدمر “أحكمت خلالها السيطرة على مساحة 100 كيلو متر مربع جنوب مدينة تدمر وشمالها الشرقي”.

وبين المصدر أن الوحدات “تواصل عملياتها القتالية بنجاح وتطارد فلول تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة وتكبدهم خسائر بالأفراد والآليات”.

وأضاف المصدر ان الجيش السوري يستمر بالتقدم شرق مدينة تدمر، خصوصًا في محيط حقل آراك النفطي وجنوبًا باتجاه محطة t3.

ويثبت الجيش وحلفاؤه نقاطهم على الشريط الحدودي مع العراق، والقوات الأمريكية تُكثّف وجودها في منطقة الزقف المحاذية لمواقع الجيش وتُحصّن نقاطها هناك.

وأكد المصدر إنّ "التصعيد بين الجيش السوري وحلفائه وبين القوات الأمريكية والفصائل المنضوية معها يبدو غير وارد حالياً، حيثُ لم تَقُم القوات الأمريكية بأي رد فعل عدائي على وصول القوات السورية للحدود المشتركة مع العراق حتى الآن رُغم ما تقوم به من تحصينات لمواقع قواتها".

ومع غياب أي رد فعل أمريكي على وصول الجيش السوري للحدود وقطعه الطريق على قواته، قالت مصادر ميدانية من مدينة دير الزور إنّ "إرهابيي تنظيم داعش المغادرين من مدينة الرقة إثر عمليات قوات سوريا الديمقراطية هناك، يحاولون التحرك على عدد من جبهات المدينة المحاصرة"، وأكدت أنّ "الجيش السوري صدّ هجوماً لمسلحي داعش على المحور الجنوبي لديرالزور بعد اشتباكات عنيفة تركّزت على محور لواء التأمين والمطار العسكري وانتهت بمقتل عشرات الإرهابيين".

ويحاول التنظيم الإرهابي بهجماته هذه اختراق بعض جبهات دير الزور في مسعى لتأمين مواقع جديدة يتحصّن بها إرهابيوه الفارّون من الرقة حسب ما أكده المصدر العسكري.

إلى ذلك أحكمَ الجيش السوري بالتعاون مع حلفائه السيطرة على عدد من النقاط الهامة في منطقة ضهور الغنايم شمال سد أبو كلة بـ 7 كم في ريف حمص الشرقي بعد القضاء على أعداد من إرهابيي "داعش" وتدمير آلياتهم، كما قضى الجيش السوري على عدد من المسلّحين أثناء محاولتهم الاعتداء على بعض النقاط العسكرية باستهداف تحركاتهم في درعا البلد ومحيطها في حيي طريق السد والعباسية، كما تم إسقاط طائرة مسيرة ومفخخة على اتجاه طفس في ريف درعا الشمالي.

وفي دير الزور وريفها، تصدى الجيش السوري وحلفاؤه لهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي في محيط لواء التأمين جنوب مدينة دير الزور، واغتنموا آلية مصفحة للتنظيم، وأعطبوا آلية "بي أم بي" وقُتل وجرح من فيها، إضافة الى مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحاً بينهم متزعم الهجوم ابو موسى التونسي، وجرح نحو 40 آخرين من جنسيات أجنبية. وفي السياق نفسه، قتل أحد مسؤولي التنظيم المدعو "أبو مريم الشامي" مع 11 مسلّحاً إثر هجوم شنه مسلّحون مجهولون على مواقع للتنظيم في منطقة "الصالحية" في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وفي ريف الحسكة الجنوبي دارت اشتباكات بين تنظيم "داعش" من جهة و"قوات سوريا الديمقراطية" من جهة أُخرى جنوب قرية العزاوي الخاضعة لسيطرة "القوات".

وأما في الرقة وريفها، فأكد "المرصد السوري المعارض" أن "قوات سوريا الديمقراطية" مدعومة بالقوات الخاصة الأمريكية تمكنت من السيطرة على أجزاء من الفرقة 17 وعلى كامل معمل السكر شمال مدينة الرقة بعد اشتباكات مع التنظيم.

كذلك، قُتلَ 4 مدنيين بينهم 3 أطفال إثر قصف "قوات سوريا الديمقراطية" منطقة الجامع القديم في حي سيف الدولة في مدينة الرقة، كما قُتل 6 مدنيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات "التحالف الدولي" بقنابل الفوسفور المحرمة دولياً أطراف حي السباهية في المدينة، وقُتلَ رجل وامرأة إثر قصف مماثل استهدف قارباً كانا يستقلانه لدى محاولتهما الخروج من المدينة الرقة، بالإضافة لمقتل شخص وزوجته وابنته إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيم في قرية الحصيوة في ريف الرقة الغربي.‎