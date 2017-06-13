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رقم الخبر: 195725 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 17:52 الاقسام: محليات  
ملك تايلاند يعزي الرئيس روحاني بضحايا الاعتداءين الارهابيين
رئيس البرلمان التونسي وأعضاء مجلس النواب البرازيلي يدينون

ملك تايلاند يعزي الرئيس روحاني بضحايا الاعتداءين الارهابيين

* البرلمان الاوروبي يقف دقيقة صمت إجلالا لضحايا الاعتداءات في طهران
بعث ملك تايلاند «ماها واتشيرا رونكورن» ببرقية الى الرئيس روحاني قدم له فيها التعازي بضحايا الاعتداءين الارهابيين في طهران.
واعرب رونكورون عن اسفه للاعتداءين اللذين استهدفا مرقد الامام الخميني(ره) ومجلس الشورى الاسلامي معربا عن مواساته للرئيس روحاني وأسر الضحايا و المجروحين.
من جانبه ابرق رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني معزيا اياه والعوائل الثكلي لضحايا الاعتداءات الارهابية التي طالت العاصمة طهران الاسبوع الماضي.
واعرب الناصر باسم نواب الشعب التونسي عن ادانته للاحداث الارهابية التي استهدفت مرقد الامام الاخميني (رض) ومبنى البرلمان الايراني بطهران، مؤكدا انها تتعارض ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف والقيم الانسانية.
وقدم المسؤول التونسي العزاء والمواساة الى الاسر الثكلي في هذه الاعتداءات الارهابية؛ متمنيا للجرحى بالشفاء العاجل.
وختم الناصر برقيته الى لاريجاني بالقول اللهم احفظ الشعب الايراني الشقيق من كل شر وهم.
من ناحيته ندد أعضاء البرلمان البرازيلي بالإعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا مجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه الأربعاء الماضي.
وفي بيان لهم أعرب أعضاء البرلمان البرازيلي عن تنديدهم بالاعمال الوحشية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية وخاصة داعش في شهر رمضان المبارك والتي وقعت في دول غربية وفي منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب البرلمانيون عن تعازيهم للحكومة الإيرانية وأسر الضحايا محذرين من خطورة الإرهاب والتطرف وحاثين الحكومة البرازيلية والمجتمع الدولي على الإستمرار في مكافحة الإرهاب والسعي لتعزيز السلام والتعايش الديني بين الشعوب المختلفة.
بدوره وقف البرلمان الاوروبي دقيقة صمت يوم الثلاثاء اجلالا لضحايا الهجمات الارهابية التي استهدفت العاصمة طهران الاسبوع الماضي.
ونشر موقع ووكال يوروب الالكتروني الاعلامي تغريدة مرفقة بصورة لمراسم الصمت التي اقيمت في البرلمان الاوروبي تكريما لضحايا الاحداث الارهابية في طهران.
 
البرلمان الاوروبيالبرلمان الاوروبي
ملك تايلاند يعزي الرئيس روحانيملك تايلاند يعزي الرئيس روحاني
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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