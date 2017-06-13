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رقم الخبر: 195723 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: محليات  
قوات حرس الحدود: نعمل بجد لمكافحة الزمر الارهابية

قوات حرس الحدود: نعمل بجد لمكافحة الزمر الارهابية

أكد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي ان قواته تعمل بجد على مكافحة الزمر الارهابية ووصفهم بعملاء المستكبرين.
وقال رضائي، في كلمة ألقاها خلال منتدى الحرس وسكان المناطق الحدودية في مدينة باوه بمحافظة كردستان يوم الثلاثاء، ان بلدان الجوار تشعر بالحسد ازاء الوحدة القائمة في ايران الاسلامية لذلك فاننا نتحمل مسؤولية تعزيز التضامن بين مختلف القوميات والمذاهب في البلاد وفي هذا الحال سيعجز الاعداء عن الحاق الهزيمة بالشعب.
واضاف، ان الارهابيين هم عملاء الاستكبار ولافرق على اي زمن يعودون سواء في بداية الثورة او الوقت الحالي.
واكد على تمتين الاواصر بين حراس الحدود وسكان المناطق الحدودية وتعزيز حماية الحدود واعادة النظر في الخطط والتعاطي البناء مع سكان المناطق الحدودية والتعاون مع بلدان الدوار بهدف تبادل المعلومات والمكافحة الجادة للمجموعات الارهابية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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