* أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، حفل إطلاق السلة الرمضانية السنوية التي توزعها على أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان

أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، حفل إطلاق السلة الرمضانية السنوية التي توزعها على أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي تحتوي على نحو 5000 سلة غذائية تموينية، وذلك في باحة السفارة في بئر حسن في حضور السفير محمد فتحعلي وأركان السفارة ومسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله النائب السابق حسن حب الله وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية و"مجلس علماء فلسطين".

وفي السياق، ألقى عضو "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" أبو كفاح كلمة الفصائل الفلسطينية، شكر فيها "وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ انتصار الثورة في إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة، ونصرتها لمستضعفي العالم"، منوهًا بمواصلتها "رفع شعار الوحدة الإسلامية ويوم القدس العالمي وجعل القضية الفلسطينية في أولوياتها".

من جهته، أشاد الشيخ سعيد قاسم باسم "مجلس علماء فلسطين" في لبنان، بدعم إيران "للشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان الذي يعاني جراء التشريد والمؤامرات التي تحاك ضده من خلال محاولات إلغاء حق العودة إلى فلسطين"، مشيراً إلى أنه "بتضافر الجهود بين الجمهورية الإسلامية والمقاومة الفلسطينية وحزب الله المقاوم ومحور المقاومة والجمهورية العربية السورية وكل شرفاء هذا العالم ستتحرر فلسطين، ولكن علينا أن نبقى قابضين على بندقيتنا مطلقين النار على العدو الصهيوني، والبوصلة هي فلسطين".

بدوره، أشاد حب الله بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني المظلوم، قائلًا "تقدم إلى شعبنا الفلسطيني هذه الهدية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهي ليست الهدية الوحيدة وليست الدعم الوحيد الذي تقدمه إلى الشعب الفلسطيني، فإيران وقفت إلى جانب فلسطين وأمدتها بكل شيء وبكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه واستعادة كرامته وبناء دولته، وهي في ذلك تحملت كل المصاعب والعقوبات الدولية وثبتت وصمدت".‎

وأضاف "علينا أن نفعل حركة المقاومة والإنتفاضة في فلسطين من أجل تحقيق الأهداف، فما يجري في المنطقة اليوم شاهد على أن كل حكومات المنطقة العربية لا تريد فلسطين، وفلسطين تشكل عبئًا عليها"، معتبرًا أن "زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة تأتي في إطار إنهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل".‎

وشدد حب الله على عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، مضيفًا "لا نسمح إلا بتحرير كل فلسطين وبعودة كل الأسرى إلى ديارهم وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وطرد الإحتلال نهائيًا من هذه المنطقة الذي تسبب بالفتن فيها وبكل المشاكل الداخلية التي تواجهها".‎