وصف مستشار قائد الثورة الاسلامية ورئيس مركز الابحاث الستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي، التعاون بين مراكز الابحاث، مهم لرسم افاق العلاقات، وقال ان هذه المراكز تكون مؤثرة جدا لصناع القرار وتطوير التعاون على الاصعدة الاقليمية والدولية.

وحول النشاطات والمكانة العلمية والتقنية وتنمية هذه النشاطات اشار ولايتي يوم الثلاثاء خلال لقائه رئيس مركز الابحاث في البرلمان السويدي غونار فرس، الى فرص التعاون الجيدة بين البلدين سيما في المجالات الاقتصادية والصناعية، وقال ان الدراسات الدقيقة جدا والستراتيجية في هذه المجالات تساعد على كشف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

واشار ولايتي الى التطورات السريعة والاحداث المتعددة على الاصعدة الاقليمية والدولية وقال : في السابق، التطورات الدولية كانت ترسم افاق المواضيع الاقليمية والوطنية وتؤثر عليها فيما اليوم نشهد تاثير الملفات الاقليمية على الصعيد الدولي.

من جانبه قدم رئيس مركز الابحاث في البرلمان السويدي غونار فرس، تقريرا عن نشاطات مركز الابحاث في بلاده وأكد الطرفان على اهمية التعاون المشترك في مجال الابحاث.

من جانبه قال ولايتي، ان تصريحات المسؤولين السعوديين تكشف عن عدم نضجهم وادراكهم لاوضاع ايران والمنطقة، واضاف ان اختلاف السعودية مع قطر مؤشر على ضحالة الدبلوماسية السعودية بحيث انهم غير قادرين على العيش بسلام ووئام مع اقرب جيرانهم.

وفي حديث ادلى به للصحفيين على هامش اللقاء وردا على سؤال حول دور السعودية في حادث طهران الارهابي، صرح ولايتي بان السعودية تفتقد القدرة و الجرأة على القيام بهذا الأمر بل تطلق الادعاءات ، وان السكوت هو الرد المناسب على مثل هذه المزاعم.

واضاف ان افتقاد وزارة الخارجية السعودية للخبرات والكفاءات، اوقعها في مشاكل خلال السنوات الاخيرة، احيانا يطلق المسؤولون السعوديون تصريحات تكشف عن عدم معرفتهم لايران والمنطقة ، لذا هم غير قادرين على حماية أمنهم.

وصرح ولايتي ان هذه الحكومة التي تعود للقرون الوسطى، أنفقت مليارات الدولارات من بيت مال المسلمين لدعوة الرئيس الامريكي لبلدها، وتدعي بانها شكلت تحالفا من الدول الاسلامية ، لكنها لم تحصل على الرد الا من عدد ضئيل من الدول الصغيرة التي تتلقى المساعدات المالية من السعودية.

واشار رئيس مركز الابحاث الستراتيجية الى حدوث فجوة كبيرة بين هذه الدول رغم ان هذا التحالف لم يتشكل بعد مما يكشف ان حكام السعودية الجدد، عاجزون عن حفظ هذا التحالف ولو لعدة ايام.

وردا على سؤال حول العقوبات الامريكية الجديدة ضد ايران بذرائع خاوية كحقوق الانسان وبرنامج ايران الصاروخي، اوضح ولايتي ان ايران اعتمدت الاقتصاد المقاوم وباتت محصنة امام هذه التهديدات .

واضاف رئيس مركز الابحاث الستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ان هذه العقوبات لا تعد سوى تقديم الامتيازات للصهاينة والرجعيين في المنطقة .

وقال ولايتي ان الامركيين فشلوا في العراق وسوريا ، وان التعاون بين قوات الحشد الشعبي والجيش في العراق والقوات العسكرية في سوريا على الحدود بين العراق وسوريا، يشكل انتصارا استراتيجيا لحلفاء ايران ومحور المقاومة والذي ينطلق من طهران الى العراق وسوريا ولبنان لمواجهة الكيان الصهيوني .