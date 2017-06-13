سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت السعودية إنها ستنفذ خفضاً كبيراً للصادرات في يوليو/ تموز، وسط إشارات على تراجع مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة مازالت تؤثر سلباً على السوق.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتاً إلى 64ر48 دولار للبرميل بحلول الساعة 33ر08 بتوقيت غرينتش، في حين زاد الخام الأمريكي 30 سنتاً إلى 38ر46 دولار للبرميل.

وتقود السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، جهوداً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين بهدف خفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يومياً حتى مارس/ آذار 2018 لدعم الأسعار. وخلال النصف الأول من العام، كانت هناك شكوك بشأن التزام أوبك بتعهداتها.

هذا واستقر الذهب مع استمرار حذر المستثمرين قبيل اجتماع مدته يومين يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يعطي إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة التي سينتهجها البنك في الفترة المتبقية من العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 01ر1264 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05ر08 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ الثاني من يونيو/ حزيران عند 61ر1262 دولار للاوقية. وانخفض المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/ آب 2ر0 بالمئة إلى 30ر1266 دولار للأوقية. ومن شأن رفع أسعار الفائدة، أن يدعم الدولار بما قد يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، حوم البلاديوم قرب أعلى مستوى في 16 عاماً الذي لامسه يوم الجمعة، وسجل ارتفاعاً بلغ 4ر0 بالمئة في أحدث التعاملات ليصل إلى 25ر899 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 87ر16 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، نزلت الفضة 4ر1 بالمئة لتسجل أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ 18 مايو/ أيار. وسجل المعدن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 80ر16 دولار للأوقية يوم الاثنين. وارتفع البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 50ر938 دولار للأوقية.