  • الثلاثاء ١٨ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يونيو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195717 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 19:05 الاقسام: اقتصاد  
تدشين 5 مشاريع كهربائية هامة في إيران

تدشين 5 مشاريع كهربائية هامة في إيران

بحضور وزير الطاقة حميد جيت جيان، تم تدشين 5 مشاريع استراتيجية هامة لشركة إدارة شبكة الكهرباء الايرانية اليوم الثلاثاء.

وبلغت تكلفة المشاريع الخمس 102 مليار ريال (الدولار=32440 ريالاً). المشروع الأول المدشن شمل جهاز NGSDH   محلي يصنّع لأول مرة في ايران بطاقة 5ر2 غيغابايت في الثانية. أما المشروع الثاني، شمل ربط شبكات الاتصال الـ16 لشبكات الكهرباء المناطقية بشبكة الكهرباء العامة. والثالث تصميم وإنشاء البنى التحتية الإتصالاتية لشبكة قياس ومراقبة الطاقة في البلاد. والمشروع الرابع يتعلق باستكمال حلقات شبكة الألياف الضوئية في شمال غرب ايران يشمل (اكتيو وبسيو). والخامس تصميم وتدشين مختبر للاتصالات وتقنية المعلومات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0620 sec