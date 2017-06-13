بحضور وزير الطاقة حميد جيت جيان، تم تدشين 5 مشاريع استراتيجية هامة لشركة إدارة شبكة الكهرباء الايرانية اليوم الثلاثاء.

وبلغت تكلفة المشاريع الخمس 102 مليار ريال (الدولار=32440 ريالاً). المشروع الأول المدشن شمل جهاز NGSDH محلي يصنّع لأول مرة في ايران بطاقة 5ر2 غيغابايت في الثانية. أما المشروع الثاني، شمل ربط شبكات الاتصال الـ16 لشبكات الكهرباء المناطقية بشبكة الكهرباء العامة. والثالث تصميم وإنشاء البنى التحتية الإتصالاتية لشبكة قياس ومراقبة الطاقة في البلاد. والمشروع الرابع يتعلق باستكمال حلقات شبكة الألياف الضوئية في شمال غرب ايران يشمل (اكتيو وبسيو). والخامس تصميم وتدشين مختبر للاتصالات وتقنية المعلومات.