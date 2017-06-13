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رقم الخبر: 195715 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 19:04 الاقسام: اقتصاد  
طهران تدعو لإعادة النظر بقرارات مطار النجف الأشرف الدولي
لمواصلة تدفق الرحلات الجوية

طهران تدعو لإعادة النظر بقرارات مطار النجف الأشرف الدولي

أعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران الايرانية، أن استمرارية تسيير شركات الطيران الإيرانية رحلاتها إلى مطار مدينة النجف الأشرف مرتبط بإعادة النظر من قبل القائمين على المطار بقراراتهم الأخيرة.

وأكد رضا جعفرزادة، الاثنين، أن شركات الطيران الإيرانية قررت وقف تسيير الرحلات إلى مطار النجف وذلك بسبب الإرتفاع المتزايد للرسوم والتكاليف الباهضة للخدمات التي يقدمها المطار. وأشار إلى أن 10 شركات طيران إيرانية تسير رحلات إلى مطار النجف الأشرف.

ولفت جعفرزادة إلى أن التقارير الواصلة لمنظمة الطيران الإيرانية تشير إلى أن مطار النجف فرض ضريبة جمركية (بأثر رجعي) منذ العام 2010 على كل رحلة 85 دولاراً وعلى كل مقعد 15 دولاراً. كما لفت جعفرزادة إلى أن زيادة الضريبة من قبل مطار النجف الأشرف حمّل الزائر الإيراني تكاليف باهضة، مؤكداً ان المسؤولين الإيرانيين يسعون حالياً إلى حث القائمين على المطار على إعادة النظر في قراراتهم الأخيرة.

 
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