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رقم الخبر: 195714 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 19:07 الاقسام: اقتصاد  
إستئناف النشاط التجاري وتصدير السلع من منفذ مهران الدولي
بعد أسبوع من التوقف

إستئناف النشاط التجاري وتصدير السلع من منفذ مهران الدولي

أعلن المساعد الإقتصادي في محافظة إيلام (جنوب غرب) إستئناف النشاط التجاري وتصدير السلع من منفذ مهران الدولي بعد أسبوع من التوقف.

وفي تصريح لـ(إرنا)، يوم الإثنين، قال حشمت الله عسكري: ان الحركة التجارية في منفذ مهران الدولي بالحدود العراقية استؤنفت مجدداً مع إصدار تراخيص لرجال الأعمال وللسلع الوافدة وإعلان الرسوم التي تشمل الخدمات المقدمة في هذا المنفذ الحدودي. ولفت إلى أن الرسوم المعلنة والمبالغ المعينة من قبل الجهات المعنية لم تتغير وهي متعلقة بالعام 2015.

واعتبر عسكري ان منفذ مهران الحدودي الدولي هو من أكثر المنافذ الحدودية البرية أمناً في البلاد والمخصصة لتصدير السلع إلى العراق، وقال: ان منفذ مهران يتميز بقصر المسافة الفاصلة بين المناطق الإيرانية والعاصمة العراقية بغداد، كما إنه يتميز بالإستقرار الكبير ويحظى بإقبال من رجال الأعمال والتجار وزوار العتبات المقدسة.

 
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