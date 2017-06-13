وقال رضا نوراني، الاثنين، في حديث مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) بشأن عملية تصدير المنتجات الزراعية الى قطر: (إننا نبحث عن آليات لتعزيز التجارة مع قطر خاصة بعدما قامت عدد من الدول العربية بمقاطعة هذا البلد). وأضاف: (إننا قد قمنا بتصدير منتجات كثيرة الى قطر عن الطريق الجوي والطريق البحري في الآونة الأخيرة وقد بدأنا بتصدير المنتجات يوم الأحد عن طريق ميناء (دير)، كما سنبدأ بتصديرها عن طريق ميناء بندرعباس بحلول نهاية الأسبوع). وصرح: (إننا قمنا أيضاً بتصدير المنتجات الى قطر عن طريق مطاري شيراز والإمام الخميني، إذ كانت تشمل المواد الغذائية والفواكه والخضروات)، مؤكداً ان هذه العملية ستستمر .