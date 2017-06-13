قال المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي أسدالله قره خاني: ان وزير النفط وإلى جانبه المدير التنفيذي لشركة الغاز وعدد من المسؤولين في الوزارة حضروا اجتماع اللجنة يوم الاثنين، وقدموا تقريراً بشأن تفاصيل إتفاقية الغاز مع تركيا.

وصرح النائب قره خاني: ان محكمة لاهاي أصدرت حكماً يقضي بإلزام ايران بتسديد فائض المبلغ المستلم بقيمة 9ر1 مليار دولار الى تركيا. مضيفاً: ان ايران أقدمت على أساسه بتسليم الأخيرة ما يعادل 800 مليون دولار من الغاز.

وفيما أشار الى تصريحات الوزير بيجن زنكنة خلال اجتماع لجنة الطاقة حول الإتفاقية المبرمة مع تركيا والتطورات التي حدثت تحت عنوان التحكيم، قائلاً: ان الإتفاقية المذكورة أبرمت قبل 22 عاماً مع تركيا وقد أكد وزير النفط بأنها شهدت تقلبات خلال هذه الفترة، كما هو الحال بالنسبة لأسعار الغاز والنفقات المترتبة على صادرات هذا المنتج.

وقال المتحدث باسم اللجنة النيابية للطاقة: ان البلدين أجريا محادثات عديدة تضمنت لقاءات بين الرئيسين الايراني والتركي بشأن هذا الملف، لكنها لم تصل الى نتائج وعليه أحيل الموضوع الى محكمة لاهاي الدولية لتصدر حكمها بإلزام ايران بتسديد الفائض المستلم بقيمة 9ر1 مليار دولار الى تركيا. وأوضح ان تركيا وعلى خلفية هذه التطورات أبلغت ايران بضرورة تسديد المبلغ نقداً، لكن الجمهورية الاسلامية لم توافق على ذلك.

وأضاف قره خاني: لقد أبلغت وزارة النفط أنقرة بأنها ستقوم بتصدير الغاز خلال فترة محددة وتعويضاً عن هذا المبلغ، وبناء على ذلك فقد تم حتى الآن تصدير 800 مليون دولار من الغاز الى هذا البلد.

وفي الإطار نفسه، نفى المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي صحة الشائعات بشأن تصدير الغاز الايراني مجاناً الى تركيا.