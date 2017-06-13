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رقم الخبر: 195711 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 19:07 الاقسام: اقتصاد  
240 مليون برميل.. حجم صادرات إيران من النفط إلى آسيا وأوروبا
في العام (الإيراني) الماضي

240 مليون برميل.. حجم صادرات إيران من النفط إلى آسيا وأوروبا

أعلن مدير عام شركة المحطات النفطية، بيروز موسوي، ان حجم صادرات ايران من النفط الى أوروبا وآسيا بلغ 240 مليون برميل في العام الايراني السابق (انتهى في 20 مارس/ آذار 2017)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 87 في المئة عما كان عليه في العام الذي سبقه.

واعتبر موسوي، اليوم الثلاثاء، تحسين ظروف التسويق الى جانب إزالة العقوبات المفروضة على ايران من الأسباب التي ساهمت في زيادة حجم صادرات النفط الخام الايراني. وأضاف: إننا حققنا إنجازات كبيرة في مجال تخزين الخام في محطتي خارك وشمال ايران.

هذا وازداد عدد السفن التي رست في محطة خارك النفطية من 540 سفينة الى أكثر من 800 سفينة في العام الايراني السابق .يذكر أن محطة خارك تعد أكبر محطة لتصدير النفط في ايران .

 
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