قال وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني: ان العمل بدأ بمشاريع التزود بالغاز بشكل فوري، ومن ضمنها مشروع أنابيب الغاز مع ايران، ومشروع أنابيب الغاز (تابي)، ومحمولات الغاز المعروفة بـ(L.N.G).

وأفادت وكالة رويترز، أن وزير النفط والموارد الطبيعية في باكستان قال: ان العمل بمشاريع نقل الغاز الطبيعي الى باكستان بشكل فوري قد بدأت ومن ضمنها مشروع أنابيب الغاز مع ايران، ومشروع أنابيب الغاز (تابي)، وعملية نقل الغاز بما بعرف بمحمولات (L.N.G).

ويعد نقص الغاز في باكستان من أصعب المشاكل التي يعاني منها الشعب خصوصاً في فصلي الشتاء والصيف، حيث يستخدم الغاز في أجهزة التدفئة والتبريد في منازل المواطنين. ويعمد الباكستانيون الى قطع الأشجار من أجل الاستفادة من حطبها في هذا المجال، ويؤدي هذا الاستنزاف الشديد لقطع الأشجار الى مشاكل التصحر.

وزاد استهلاك باكستان من الغاز خلال الـ20 سنة الماضية حوالي 80 بالمئة في البلد الذي يشهد نمواً سكانياً مرتفعاً وقد ارتفعت عدد محطات التزود بالغاز هناك من 4 مليون الى 4ر8 مليون محطة تزود.