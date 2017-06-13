تتخذ حالياً الخطوات النهائية من أجل عقد اجتماع بين الجانب الايراني وشركة (توتال) الفرنسية بغية التوقيع على إتفاقية تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور وزير النفط الايراني.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان خبراء الشركة الوطنية الايرانية للنفط وشركة (توتال) يعقدون هذه الأيام لقاءات واجتماعات، حيث تشير المعلومات الواردة عن حصول إتفاقات حول تفاصيل التعاون بين الجانبين.

وكان مدير الشركة الوطنية الايرانية للنفط، محمد مشكين فام، قد قال لوكالة تسنيم للأنباء: (عقدت خلال الأشهر الأخيرة إجتماعات عديدة بغية جمع الدراسات واتخاذ الخطوات الضرورية لإعداد الوثائق اللازمة من أجل التوقيع على إتفاقية تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، وتتوفر الآن جميع الدراسات والأرضيات حول المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي من أجل بدء عملية التطوير). وأضاف: (ننتظر الآن الإعلان عن موافقة وزارة النفط الايرانية من أجل التوقيع على إتفاقية المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي مع الشركات المتعهدة)، منوهاً الى أن هذه المرحلة من حقل بارس الجنوبي هي آخر مشروع تطوير لهذا الحقل المشترك.

وفي تاريخ 8 نوفمبر من العام الماضي، تم التوقيع على إتفاقية مبدئية حول مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي بقيمة 8ر4 مليار دولار بين الشركة الوطنية الايرانية للنفط والتحالف التجاري الذي يضم شركة توتال الفرنسية وشركة الصين الوطنية للنفط وشركة بتروبارس.

وتتولى توتال إدارة هذا الإتحاد حول مشروع تطوير هذه المرحلة من حقل بارس الجنوبي، وتبلغ حصة هذه الشركة 1ر50 بالمئة، وحصة الشركة الصينية 30 بالمئة، وحصة شركة بتروبارس 9ر19 بالمئة.