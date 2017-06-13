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رقم الخبر: 195708 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 17:04 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة إلى الجزائر

وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة إلى الجزائر

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مساء الاثنين، إلى الجزائر في زيارة قصيرة يجري خلالها محادثات مع نظيره الجزائري ورئيس الحكومة.
وأفاد مراسل فرانس برس أن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل كان في استقبال نظيره الفرنسي على أرض المطار.
وقال لودريان في تصريح صحافي بعيد وصوله إلى الجزائر العاصمة "خلال هذه الزيارة القصيرة والمهمة سنعمل على تعزيز علاقاتنا ونتشاور حول الوضع الإقليمي، وألفت النظر بشكل خاص إلى الوضع في الساحل وليبيا والشرق الأوسط، كما سنتباحث في العلاقات الثنائية بشكل عام".
وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة يقوم بها الوزير الفرنسي لإقناع أطراف النزاع الليبيين بالعمل على التوصل إلى حل سلمي.
وقال مصدر دبلوماسي في باريس إن "ليبيا تشكل أولوية بالنسبة إلى فرنسا. ونعتقد أن هناك بداية فرصة وإطارا جديدا يمكن أن يتيح التوصل إلى حل" للنزاع الليبي.
وأجرى لودريان محادثات الثلاثاء مع نظيره مساهل ورئيس الحكومة عبد المجيد تبون.
 
 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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