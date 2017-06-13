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رقم الخبر: 195707 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: عربيات  
مجلس الأمن يمدد قرار حظر السلاح على ليبيا

مجلس الأمن يمدد قرار حظر السلاح على ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء الاثنين، على قرار تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام ينتهي في 12 يونيو 2018.
وذكر القرار الذي يحمل الرقم 2357 وصاغته بريطانيا، إلى ضرورة تنفيذ "قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في عرض البحار قبالة سواحل ليبيا".
ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من اليوم 13 يونيو 2017.
ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة أو القادمة من وإلى ليبيا أو في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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