واطلع على المداولات الحاصلة في هذا الصدد مع الاطراف السياسية المعنية والنقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لا تزال قيد البحث تمهيدا للتوافق في شأنها ولعرض مشروع القانون المقترح على جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الاربعاء في قصر بعبدا.

وشدد الرئيس عون خلال اللقاءات التي عقدها والاتصالات التي اجراها، على ضرورة احترام الدستور الذي يبقى الاساس في عمل المؤسسات الدستورية، مؤكدا في المقابل على ان القانون الانتخابي الجديد محطة مهمة في الحياة السياسية والوطنية في لبنان لانه سيفسح في المجال امام ولادة مجلس نيابي جديد يفترض ان يجسد بأمانة خيارات اللبنانيين وتطلعاتهم الى صناعة مستقبل بلدهم وفق ما يتمنون، اضافة الى كونه الضامن للوحدة الوطنية والعدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين.

وفي سياق آخر أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا، اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، فيما اخترقت طائرة استطلاع تابعة للكيان الصهيوني الأجواء اللبنانية.