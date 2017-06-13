ذكرت قناة اللؤلؤة نقلًا عن مصادر خاصة بها أن مجلس إدارة صحيفة الوسط قرر بقاءها بعد شائعات متداولة عن تصفيتها وتسريح الموظفين.

وقالت المصادر إن "الشائعات المنتشرة كانت مجرد تداولات بين أعضاء مجلس الإدارة حول مستقبل الصحيفة المستقلة في ظل الشروط التي أعدتها الحكومة وأودعتها عند وزارة شؤون الإعلام، والتي من المتوقع أن تقيّد عمل الصحيفة أكثر"، مشيرة الى أن "مجلس الإدارة قرر فتح قنوات تواصل مع وزارة شؤون الإعلام بعد انقطاع كامل منذ إغلاق الصحيفة"، وأضافت "حتى اللحظة لم تتعرف إدارة صحيفة الوسط على شروط وزارة شؤون الإعلام أو مؤاخذاتها الحقيقية التي يُعتقد أنها ترتبط بشكل أساس بالأزمة الخليجية الراهنة".

وأكدت المصادر أن "الصحيفة ستعود بشكل فوري حال قبولها بالشروط غير المعلنة حتى اللحظة، وهو ما يتجه له مجلس الإدارة من أجل البقاء".

وفي السياق نفسه، أكدت الصحيفة البارزة في الوسط ريم خليفة "إصرار مجلس إدارة الوسط البحرينية على مواصلة المسيرة والتواصل مع الجهات الرسمية لمعاودة الإصدار"، وذلك في تغريدة لها على " تويتر".