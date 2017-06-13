ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه في سياق محاولاتها المستمرة لفرض الحصار على قطر، تمارس السعودية ضغوطًا على عدد من الدول الأفريقية لدفعها إلى قطع علاقتها مع الدوحة، مستخدمة وسائل عدة، من بينها التهديد بتعقيد الحصول على تأشيرات أداء مناسك الحج.

وأشارت الصحيفة إلى أن "السعودية تمارس ضغوطًا شديدة على الدول الأفريقية لتقطع علاقتها مع قطر"، ولفتت إلى أنها تعتمد طريقتين للضغط على هذه الدول، الأولى: التهديد بقطع بعض المساعدات التي وصفتها بـ"المتواضعة"، أما الثانية فهي "التهديد المبطن بتعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة للحج أو العمرة".

وأضافت: "في حين أن بعض الدول سارعت للرضوخ إلى الضغوط السعودية، فضلت بعض الدول العربية والأفريقية الحفاظ على حيادها، مثل المغرب والجزائر وتونس والسودان والصومال، داعيةً إلى الحوار لحل الأزمة".

وفي السياق نفسه، أفاد موقع "جيوبوليتيكال فيوتشرز" الأمريكي أن "الموقف السعودي ضعف لدرجة أنه يحاول الآن إظهار قوة بإضافة إريتريا وصوماليلاند (إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في الصومال)، إلى تحالفها، وفي الوقت نفسه يحاول الأمريكيون والكويتيون التوسط".