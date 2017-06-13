* نعرض لكم مجموعة من اللقطات المميزة المأخوذة من مختلف أنحاء العالم.

1-بنغلاديش، مارة يعبرون على جسر حديدي فوق مكب قمامة يرتفع منه دخان احتراق النفايات بالقرب من نهر بوريجانجا في دكا.

2-إسبانيا، عرض دمية طفل رضيع رقمية في قسم ألعاب السيليكون الرقمية، في المعرض التجاري بمدينة بلباو، شمال إسبانيا.

3-الهند، صبي يمارس بروفة (الجمباز الهندي التقليدي) في مدينة أحمد آباد.

4-إسبانيا، (مصارع ثيران) يقفز فوق ثور خلال مهرجان (قادين) في حلبة مصارعة لاس فينتاس في مدريد.

5-الصين، أوراق اللوتس تُحيط بمعبد وسط بحيرة في مقاطعة أنلونغ.

6-إندونيسيا، حلقات تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان في إحدى المساجد.

7- ايطاليا، عمل مميز للفنان دانيال باراسي داخل حبة أفوكادو منحوتةً بشكل فنّي وإبداعي!.

8- الصين، أشخاص ينظرون إلى انهيار أرضي حصل في مدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو.