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|رقم الخبر: 195703
|تاريخ النشر: حزيران 13, 2017
|الوقت: 15:42
|الاقسام: منوعات
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العالم في صور..
* نعرض لكم مجموعة من اللقطات المميزة المأخوذة من مختلف أنحاء العالم.
1-بنغلاديش، مارة يعبرون على جسر حديدي فوق مكب قمامة يرتفع منه دخان احتراق النفايات بالقرب من نهر بوريجانجا في دكا.
2-إسبانيا، عرض دمية طفل رضيع رقمية في قسم ألعاب السيليكون الرقمية، في المعرض التجاري بمدينة بلباو، شمال إسبانيا.
3-الهند، صبي يمارس بروفة (الجمباز الهندي التقليدي) في مدينة أحمد آباد.
4-إسبانيا، (مصارع ثيران) يقفز فوق ثور خلال مهرجان (قادين) في حلبة مصارعة لاس فينتاس في مدريد.
5-الصين، أوراق اللوتس تُحيط بمعبد وسط بحيرة في مقاطعة أنلونغ.
6-إندونيسيا، حلقات تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان في إحدى المساجد.
7- ايطاليا، عمل مميز للفنان دانيال باراسي داخل حبة أفوكادو منحوتةً بشكل فنّي وإبداعي!.
8- الصين، أشخاص ينظرون إلى انهيار أرضي حصل في مدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو.
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