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رقم الخبر: 195703 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 15:42 الاقسام: منوعات  
العالم في صور..

العالم في صور..

* نعرض لكم مجموعة من اللقطات المميزة المأخوذة من مختلف أنحاء العالم.

1-بنغلاديش، مارة يعبرون على جسر حديدي فوق مكب قمامة يرتفع منه دخان احتراق النفايات بالقرب من نهر بوريجانجا في دكا.

 

2-إسبانيا، عرض دمية طفل رضيع رقمية في قسم ألعاب السيليكون الرقمية، في المعرض التجاري بمدينة بلباو، شمال إسبانيا.

 

3-الهند، صبي يمارس بروفة (الجمباز الهندي التقليدي) في مدينة أحمد آباد.

 

4-إسبانيا، (مصارع ثيران) يقفز فوق ثور خلال مهرجان (قادين) في حلبة مصارعة لاس فينتاس في مدريد.

 

5-الصين، أوراق اللوتس تُحيط بمعبد وسط بحيرة في مقاطعة أنلونغ.

 

6-إندونيسيا، حلقات تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان في إحدى المساجد.

 

7- ايطاليا، عمل مميز للفنان دانيال باراسي داخل حبة أفوكادو منحوتةً بشكل فنّي وإبداعي!.

 

8- الصين، أشخاص ينظرون إلى انهيار أرضي حصل في مدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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