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رقم الخبر: 195702 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 15:23 الاقسام: منوعات  
رجل يعيش على متن طائرته في الغابة

رجل يعيش على متن طائرته في الغابة

اختار رجل ان يعيش وحيداً بعيداً عن مشاكل المدن والقرى، حيث قرر أن يقطن في طائرة يملكها وسط الغابة، في ولاية (أوريغون) الأميركية، بعدما ظل حلم العيش في طائرته يطارده منذ الصغر.

(بروس كامبل) كان قد اشترى طائرة (بوينغ 727) العملاقة في صورة أجزاء تم تفكيكها، ليعيد تجميعها مجدداً، وسط الغابة على مدار 10 سنوات كاملة وصمم فيها منزل أنيق من الداخل، والذي تبلغ مساحته بالداخل 1.066 قدم مربع.

وانتشر الخبر عبر وسائل الإعلام العالمية سبب ذهولاً عند الناشطين الذين شاركوا الخبر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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