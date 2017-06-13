رجل يعيش على متن طائرته في الغابة اختار رجل ان يعيش وحيداً بعيداً عن مشاكل المدن والقرى، حيث قرر أن يقطن في طائرة يملكها وسط الغابة، في ولاية (أوريغون) الأميركية، بعدما ظل حلم العيش في طائرته يطارده منذ الصغر.