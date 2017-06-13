القرية الواقعة بمدينة صامسون تضم 800 قط وقطة تنعم بمختلف الخدمات الغذائية والعلاجية فضلاً عن الترفيهية، وطاقم من الأطباء البيطريين يسهر على معالجتها.

وتحتضن مدينة صامسون، شمالي تركيا، قرية فريدة من نوعها، جميع سكّانها (قطط).

كما تُشرف السلطات على حمايتها ومعالجتها وسط خدمات توصف بأنها 5 نجوم.

وجرى افتتاح قرية القطط قبل عامين على مساحة 10 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع)، تحت رعاية بلدية صامسون، في منطقة غابات خضراء تبعد عن مركز المدينة حوالي 20 كيلومترا.

وازداد عدد القطط داخل هذه القرية 16 ضعفاً خلال عامين، ليصل حاليا إلى 800 قط وقطة تنعم بمختلف الخدمات الغذائية والعلاجية فضلا عن الترفيهية.

وقالت مديرة قسم الشؤون البيطرية في بلدية صامسون نورهان إيشلر إن البلدية صمّمت القرية بشكل يتناسق مع احتياجات القطط. وأوضحت أن القرية تضم قسما خاصا للأمهات وأقساما أخرى للذكور والإناث بحسب نمط التصرفات الموجودة لدى القطط المشردة التي يتم جمعها في المدينة.

وأشارت إيشلر إلى وجود طاقم من الأطباء البيطريين في القرية لمعالجة القطط التي تعاني من الأمراض أو تلك المصابة جراء حوادث السير أو التي تخلى عنها أصحابها أو أسباب أخرى.