عادة ما يواجه المسافرون الذين يأملون المطالبة بالتعويض عن الرحلات المتأخرة أو الملغاة جبلاً من الروتين والإجراءات الورقية.

ولكن بعد الكارثة التي هزت الخطوط الجوية البريطانية الشهر الماضي، تدخل تطبيق (إيرهيلب) بخاصية جديدة.

يمكن للمستخدمين الآن ببساطة التقاط صورة لبطاقة الصعود إلى الطائرة بالهاتف وتقديمها وإذا كانوا مؤهلين، يمكن للركاب أن يتوقعوا تعويضا يصل إلى 680 دولاراً دون الحاجة إلى تقديم طلب التعويض بأنفسهم.

يقوم التطبيق تلقائياً بمسح بطاقة الصعود إلى الطائرة ليعلمك على الفور ما إذا كنت مؤهلاً للتعويض، ثم يقدمه نيابة عنك، وبالمقابل يأخذ التطبيق مبلغ 25 % عمولة من المبلغ النهائي للتعويض، ويصدر الرصيد المتبقي عن طريق الشيك أو الخصم المباشر.

أطلق التطبيق هذه الخاصية الجديدة لأول مرة بعد أيام من معاناة الخطوط الجوية البريطانية من خلل تقني، يُقدر أنه كلف الشركة 150 مليون جنيه إسترليني من التعويضات.

وقال خبير السفر جيلبرت أوت: (إذا كنت مغادراً الاتحاد الأوروبي إلى أي وجهة بأي شركة طيران، وتأخرت رحلتك أكثر من 3 ساعات أو اُلغيت يحق لك الحصول على تعويض نقدي وإذا كانت رحلتك تستغرق 5 ساعات أو أكثر فيحق لك 680 دولاراً، وإذا كانت الرحلة أقصر يكون التعويض أقل).

وأضاف: (في مكان آخر في العالم، إذا تسببت شركة الطيران في الأضرار بحقيبتك، أو تأخرت رحلتك أو اُلغيت أو تسببت بأي اضطرابات أخرى، لا توجد قواعد محددة، ولكن يمكنك عادة الحصول على تعويض نقدي أو نقاط السفر).

ويُنصح الركاب بعدم قبول عروض شركة الطيران التي تتضمن قسائم الطعام في المطار خلال التأخير، حيث يمكنهم التحقق أولاً مما إذا كان من الممكن الحصول على ما يعادلها نقداً.

كما يحتوي التطبيق أيضاً على خاصية تبحث في البريد الإلكتروني الوارد للعميل للحصول على تاريخ الرحلات مستحقة التعويض، على مدى السنوات الثلاث الماضية.