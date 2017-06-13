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رقم الخبر: 195699 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 15:11 الاقسام: منوعات  
حيلة ناجحة لتنظيف الصدأ عن السكاكين.. تعرف عليها!

حيلة ناجحة لتنظيف الصدأ عن السكاكين.. تعرف عليها!

هل لديكم سكاكين مغطاة بالصدأ؟.. نعم حتى السكاكين الفولاذية غير القابلة للتأكسد يمكن أن تتلطّخ شفراتها بالصدأ، وهذا يحصل في معظم الأوقات عندما نضعها في آلة الجلي.

ولحسن الحظ هناك حيلة بسيطة جداً نقدمها لكم لتنظيف الصدأ عن سكاكينكم.

الحيلة هي أن تنقعوا سكاكينكم بعصير الليمون الحامض:

كيف تنظّفون الصدأ عن السكاكين؟

1- خذوا كوباً كبيراً

2- إملأوا الكوب بعصير الليمون الحامض

3- ضعوا السكاكين في الكوب موجّهين الشفرات إلى الأسفل

4- دعوا الحامض يتفاعل على الصدأ لمدّة 15 دقيقة

النتيجة:

وهكذا تزيلون الصدأ عن سكاكينكم.

في حال لم يختف الصدأ بالكامل خذوا إسفنجة عليها القليل من سائل الجلي وافركوا السكين لإخفائه.

لماذا ينجح ذلك:

إن الحمض الموجود في الليمون الحامض يسمح بنزع الصدأ عن السكاكين.

نصائح إضافية

- حاولوا تجَنُب وضع السكاكين الثمينة في آلة الجلي لأنها تتضرّر.

- فضّلوا غسل سكاكين الطهو وسكاكين المطبخ بيدكم.

هذه الحيلة تنجح مع كافة أنواع السكاكين (حتى سكاكين تقطيع الخبز) وأيضاً لأي أداة من أدوات المائدة كالشوَك والملاعق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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