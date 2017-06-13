حيلة ناجحة لتنظيف الصدأ عن السكاكين.. تعرف عليها! هل لديكم سكاكين مغطاة بالصدأ؟.. نعم حتى السكاكين الفولاذية غير القابلة للتأكسد يمكن أن تتلطّخ شفراتها بالصدأ، وهذا يحصل في معظم الأوقات عندما نضعها في آلة الجلي.