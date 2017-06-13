سجل حذاء رياضي لأسطورة كرة السلة الأميركية الشهير، مايكل جوردان، رقماً قياسياً، كأغلى الأحذية المستعملة في المباريات.

وقالت شركة (إس. سي. بي أوكشنز) للمزادات إن حذاء جوردان بيع لقاء 190 ألف دولار، وهو من ماركة (كونفرس)، وفق ما أوردت (رويترز).

وارتدى اللاعب الأميركي الحذاء في المباراة التي نالت فيها الولايات المتحدة الذهبية في أولمبياد 1948 بعد فوزها على إسبانيا.

وقال نائب رئيس شركة المزادات، دان إيملر، إن (السعر الذي حطم الأرقام القياسية يثبت أن مايكل جوردان لا مثيل له في سوق تذكارات كرة السلة التي سبق استعمالها في المباريات).

وسجّل جوردان 20 نقطة في المباراة التي فازت فيها الولايات المتحدة على إسبانيا في أغسطس 1984 بنتيجة (96-65 نقطة).

ويقول تلفزيون (إي.إس.بي.إن) الرياضية إن الرقم القياسي السابق لبيع حذاء أيضا لجوردان، وقد ارتداه في المباراة الخامسة من الدور النهائي لدوري السلة الأميركي عام 1997، وحصد 104 آلاف دولار عند بيعه في 2013.