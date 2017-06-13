بالأمس قلنا أن الشرطة في ولاية كاليفورنيا حذّرت المواطنين «الكفارنة» الكرام من مخلوق غريب خطير ضخم وشرير.. أطلقت عليه اسم «بيك فوت» وقد اختصرناه بـ«بي اف» يعني ذي القدم الكبيرة..

وحذّرت الشرطة من خطورة هذا المخلوق وعلى الناس أن يأخذوا الحيطة والحذر واعتمدت الشرطة في بياناتها على صور التقطها بموبايله الشخصي مواطن كاليفورني يدعى جاك غاردينر.

نحن أيضاً بدورنا حذّرنا الناس في منطقة الشرق الأوسط من مخلوق ضخم شرير أطلقنا عليه اسم «دي تي» والعاقل يفهم.. الشرطة بتاعتهم استندت الى كم صورة التقطها جاك.. ونحن دليلنا قاطع ولا يحتاج الى برهان وصور ذلك أن المخلوق «دي تي» ظهر في منطقتنا قبل حوالي شهر.. ونقلت صور وأفلام ظهوره في منطقتنا كل وسائل الإعلام.. بالبث المباشر كمان وعلى قول عادل امام «وكلّو يبقه على الطبيعة».. ولم يبق أحد على وجه الأرض إلا وشاهد «دي تي» وهو يحمل السيف ويرقص «العراضة» في أعز بقعة على قلوبنا أي بلد الحرمين الشريفين.

«بي اف» اللي حذّرت منه الشرطة الكاليفورنية مسكين.. ليس عندهم أي دليل أنه تعرض لأي انسان.. لم يخدش أي من البشر ولو بخدش بسيط!! كل هذه التحذيرات والحملات الإعلامية والتحريضية ضده لمجرد كونه ضخم وكبير وشكله أسود ومخيف..

بينما نحن عندما حذّرنا بالأمس من مخلوق أيضاً ضخم وكبير الجثة وعريض ما بين المنكعين وشلولخ.. عندنا ألف دليل ودليل على أنه شرير ومؤذ ومدمّر.. صحيح أنه ليس أسوداً كما هو المخلوق بتاعتهم إنما هذا المخلوق.. «دي تي» أشقر وشعره أصفر ذهبي وظهر عندنا في صحارى نجد والحجاز بصحبة أفراد عائلته.. زوجته وابنته وصهره!!..

صحيح أن العلماء لم يكتشفوا هذا المخلوق «دي تي» إلا منذ بضعة أشهر.. ومازال الوقت مبكراً على أن يدرجوا اسمه وصفاته ضمن قائمة اكتشافاتهم ولكن ما صدر عنه خلال هذه المدّة الوجيزة يدلل على أنه متوحش وشرير.. دماء وإزهاق أرواح في سوريا.. ودماء ودمار في اليمن.. وفي أفغانستان والعراق.. طيلة الثلاثة أشهر الماضية لا يكاد يمرّ اليوم أو اليومان إلا وسمعنا أن مخالب هذا المخلوق «دي تي» قد سفكت الدماء في هذه البلدان آنفة الذكر..