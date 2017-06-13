قال مسؤولون: إن انهيارات أرضية ناجمة عن هطول غزير للأمطار دفنت منازل في بنجلادش يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

وقال رفيق الله المسؤول في الشرطة إن الانهيارات الأرضية ضربت مناطق جبلية في جنوب شرق البلاد مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في قرية واحدة وثمانية في قرية أخرى وسبعة في ثالثة. وأضاف إن حصيلة الضحايا قد ترتفع مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن جثث. وتواجه بنجلادش عواصف عاتية وفيضانات وانهيارات أرضية مع كل موسم أمطار.