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رقم الخبر: 195692 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 14:41 الاقسام: دوليات  
رئيس بنما السابق في قبضة "خدمة المارشال"

رئيس بنما السابق في قبضة "خدمة المارشال"

صرّح متحدث باسم خدمة المارشال الأمريكية وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون يوم الاثنين: إن رئيس بنما السابق الهارب ريكاردو مارتينيلي ، المطلوب لدى بنما بتهم التجسس السياسي، اعتقل في كورال جيبلز بولاية فلوريدا.

وأصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) أمر اعتقال بحق مارتينيلي الشهر الماضي بتهمة استخدام أموال عامة للتجسس بطريقة غير قانونية على أكثر من 150 شخصا خلال رئاسته من 2009 إلى 2014.

وقال "باري جولدن" المتحدث باسم خدمة المارشال: إن مارتينيلي سيمثل أولا أمام قاضي اتحادي في ميامي الثلاثاء.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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