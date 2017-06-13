رئيس بنما السابق في قبضة "خدمة المارشال" صرّح متحدث باسم خدمة المارشال الأمريكية وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون يوم الاثنين: إن رئيس بنما السابق الهارب ريكاردو مارتينيلي ، المطلوب لدى بنما بتهم التجسس السياسي، اعتقل في كورال جيبلز بولاية فلوريدا.