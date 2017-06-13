أجرى عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي والمسؤولين البريطانيين محادثات بشأن بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، إلا أنهم أخفقوا في التوصل إلى موعد لبدء تلك المفاوضات وسط تداعيات نتيجة الانتخابات البريطانية.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات المقررة مبدئيا لمدة عامين بين وزير البريكست البريطاني ديفيد ديفيس ومسؤول البريكست في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، رسميا في 19 يونيو.

إلا أن ذلك لا يبدو مرجحاً وسط محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الحفاظ على منصبها بعد أن خسرت غالبيتها البرلمانية عقب الانتخابات المبكرة التي جرت مؤخرا.

وفي بروكسل التقى بارنييه الاثنين اولي روبنز المسؤولة البارزة في وزارة بريكست البريطانية، والسفير البريطاني إلى الاتحاد الأوروبي تيم بارو لمناقشة ترتيبات المحادثاث في أعقاب الصدمة التي أحدثتها الانتخابات.

وصرح مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "لقد اتفقوا على إجراء المزيد من الاتصالات على المستوى الفني هذا الأسبوع. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على موعد لبدء المفاوضات".

وأكد أن "الاتحاد الاوروبي مستعد لبدء المفاوضات".

ومن بين الترتيبات التي يجري بحثها التواريخ ومواعيد المحادثات عند بدئها، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي في دورات مفاوضات كل أربعة أسابيع تغطي كل منها قضية بعينها.

ورفض المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الكسندر وينترشتيان في وقت سابق الكشف عن موعد مرجح لبدء المحادثات.

وقال "لا أستطيع القول متى سيكون موعد الانتقال من المحادثات حول المحادثات إلى إجراء محادثات أكثر تفصيلا. وذلك لا يعتمد كليا علينا".

ودعت بروكسل إلى الإسراع في بدء هذه المحادثات على شروط البريكست والتوصل إلى اتفاق تجارة مستقبلي حيث من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد في مارس 2019 مهما كانت النتائج.

من جهة أخرى قال مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الثلاثاء: إن أعداد البريطانيين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية ارتفع بنسبة 361 بالمئة في 2016 إذ يعتقد الكثيرون أن تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيصعب عليهم العيش والعمل في دول الاتحاد.

وقال المكتب: إن 2865 بريطانيا حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي. لكن من المرجح أن يكون العدد أكبر هذا العام إذ أن الحصول على جواز سفر ألماني يستغرق عدة أشهر.

وتابع المكتب: صلة ذلك بالخروج من الاتحاد الأوروبي واضحة.

وربما يعتقد بعض البريطانيين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون سهلا وسيتركها خارج السوق الموحدة ويقيد حرية حركة مواطنيها داخل الاتحاد.

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي عام 2019 لكن الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي جاءت بمثابة كارثة على رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ستظل في منصبها لكن بدون أغلبية كبيرة في البرلمان مما أثار شكوكا بشأن نوع الاتفاق الذي يمكن أن تتوصل إليه للخروج من الاتحاد.

وقال المكتب إن 110400 أجنبي حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي بزيادة 2.9 بالمئة عن العام السابق وأكبر معدل للزيادة كان بين البريطانيين.

وجاء أكبر عدد للحاصلين على الجنسية الألمانية من تركيا رغم أن العدد الإجمالي البالغ 16290 انخفض بنسبة 17.3 بالمئة عنه في العام الماضي.