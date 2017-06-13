كان هناك شاب يدعي أحمد تخرج في كلية الهندسة وسافر خارج البلاد يبحث عن فرصة عمل مناسبة، وبمجرد أن وصل أحس بغربة شديدة ووحدة في عالم غريب عنه لا يعرف فيه أحد،

وشاء القدر أن يجمعه بشاب آخر من نفس بلده يدعي خالد، بدأ الشابان يعملان معاً وتوطدت علاقة صداقة قوية بينهما إلى أبعد الحدود، أنشأ الصديقان شركة صغيرة ومع مرور الوقت كبرت هذه الشركة حتى صارت مجموعة شركات كبرى.

بعد عدة سنوات قرر أحمد الرجوع إلى بلده فشاور خالد في تقاسم الشركة لأخذ نصيبه، ثم عاد وافتتح لنفسه عمل وربح الكثير، ولكن تجارة خالد بدأت في التدهور حتى خسر كل شيء في الغربة، رجع خالد إلى بلده وعلم أحمد بامره وشاء القدر أن يلتقيا في الطريق ولكن أحمد تملص من لقاء صديقة وتظاهر أنه لا يتذكره، فحزن خالد كثيراً لذلك وتعجب من تصرف صديقه الذي ساعده كثيراً وتنازل عن كل شيء من أجله.

بعد أيام قليلة التقى خالد بشيخ عجوز وتعرف عليه وعرض عليه ذلك الشيخ أن يعمل معه في تجاريه ويديرها له، وهكذا سنحت فرصة جديدة أمام خالد، مرت سنتين ومات ذلك الشيخ وقبل وفاته كتب قسماً كبيراً من املاكه إلى خالد بعد أن اكتشف امانته ومهارته في العمل.

وشاء القدر وتزوج خالد ودعا صديقه احمد وزوجته بيوم زفاف وفي يوم الزفاف دخل أحمد مع زوجته فأوقف خالد الموسيقى وأخذ الميكروفون وخاطب المدعوين قائلاً: هذا صاحبي يدخل القاعة الآن لقد آويته واحتضنته في غربته ولكنه هرب من طريقي عندما رآني، هذا صاحبي الذي تقاسمنا معاً كل شيء في الحياة وكنا على الحلوة والمرة، ولكنه تهرب مني، دمعت أعين أحمد فتناول الميكروفون من يد خالد في هدوء وقال: اشتقت لك يا صديقي الذي غيرت طريقي من أجله حرصاً على مشاعره حين يراني غنياً ويرى نفسه معدماً، إنه صديقي الذي أرسلت له والدي حتى يقابله لتبدو كأنها مصادفه ويحضر له فرصة العمل معه دون أن يعلم حتى لا يشعر بأني أساعده أو اعطف عليه، صديقي الذي طلبت من والدي ان يكتب له جزء كبير من ممتلكاته فهو يستحق ذلك، اندهش خالد لسماع كلمات أحمد وارتمى في أحضان صديقه يعانقه ويطلب منه أن يسامحه على سوء ظنه وتصرفه.