أعلنت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، إصابة عدد من الأشخاص من جراء إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق في إحدى ضواحي مدينة ميونيخ، فيما جرى توقيف شخص.

وأوضحت الشرطة أن الشخص، الذي أطلق النار في محطة قطارات قرب ميونيخ جنوبي ألمانيا، وأصاب عدة اشخاص بجروح لم تكن لديه دوافع سياسية ولا دينية.

وقال الناطق باسم شرطة ميونيخ، ماركوس دا غلوريا مارتنس: "إنه رجل تصرف بشكل منفرد ولأسباب شخصية وليس هناك دوافع سياسية أو دينية".

وأوضح أن هذا الرجل استخدم سلاح شرطي وحاول دفع عنصر آخر تحت عجلات قطار كان يدخل المحطة.

وأضاف أن الحادث وقع عندما كانت الشرطة تقوم بعملية تفتيش في محطة مترو أنفاق أونترفورنغ، وأنه خلال التفتيش أطلقت رصاصات، لكنه لم يحدد ما إذا كان مطلقها هو الشرطة أم مشتبه به.

وأرسلت سيارات إسعاف إلى الموقع، فيما أوضح ريلاين أنه لا يوجد خطر يتهدد الجمهور.

*الشرطة الألمانية تعتقل مدير "الشبكة المظلمة"

من جانبها ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يشتبه بأنه مدير موقع إلكتروني على ما يعرف باسم "الشبكة المظلمة" استخدمه منفذ هجوم ميونيخ العام الماضي في شراء السلاح الذي هاجم به مركزا تجاريا مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وحسب رويترز، قال مدعون الاثنين: إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به ويبلغ من العمر 30 عاما الخميس الماضي بعد تحقيق قادهم إلى الموقع وهو عبارة عن منتدى سري للنقاش يضم 20 ألف مستخدم وبه قسم لتجارة الأسلحة والمخدرات.

وقال المدعون: بيع الأسلحة التي استخدمت في الهجوم في ميونيخ يوم 22 يوليو 2016 كان... على هذه المنصة.

وأطلق المهاجم ديفيد علي سنبلي (18 عاما) النار على نفسه بعد الهجوم الذي أصيب فيه 27 شخصا.

جاء الاعتقال بعد تصاعد القلق بين السلطات في أوروبا من أن مثل هذه الأسواق السرية تجعل من السهل على المجرمين والمتشددين الحصول على السلاح الذي تخضع حيازته لقيود شديدة في أنحاء القارة.

وخلصت الشرطة إلى أن المهاجم المولود في ألمانيا كان مختلا وتصرف بمفرده كما كان مهووسا بالقتل الجماعي لكنه لم يكن يستلهم نهج تنظيم داعش.