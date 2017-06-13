قال الجنرال جاتوت نورمانتيو قائد الجيش الإندونيسي: إن تنظيم داعش الارهابي متواجد في كافة أقاليم البلاد تقريبا.

ويسيطر على نحو 20% من مدينة ماراوي

وتبرز تصريحات نورمانتيو عن وجود خلايا "نائمة" في أرخبيل الجزر الاندونيسية المترامي الأطراف المخاوف حيال التأثير المتنامي لتنظيم داعش في جنوب شرق آسيا.

وقال نورمانتيو للصحفيين مساء الاثنين في العاصمة جاكرتا: بعد المراقبة نرى أن... هناك خلايا لتنظيم داعش في كل إقليم تقريبا لكنها خلايا نائمة.

وأشار إلى أن إقليم بابوا الذي تسكنه غالبية مسيحية واحد من بين مناطق قليلة لا يتواجد فيها التنظيم المتشدد.

وأضاف "هذه الخلايا النائمة يمكن أن تنضم بسهولة إلى خلايا متطرفة أخرى".

وأعلنت حكومات المنطقة حالة التأهب القصوى منذ سيطر مسلحون يرتبطون بداعش على مدينة ماراوي في جنوب الفلبين قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وعزز المسؤولون الإندونيسيون والماليزيون الإجراءات الأمنية لمنع المسلحين من الهرب من ماراوي عبر الحدود المشتركة مع الفلبين.

وقال نورمانتيو: من السهل الانتقال من ماراوي إلى إندونيسيا وعلينا جميعا أن نحتاط من تنشيط الخلايا النائمة في إندونيسيا.

وتعتقد دول جنوب شرق آسيا أن المنطقة تؤوي آلاف المتعاطفين مع داعش. واعتقلت إندونيسيا وماليزيا عشرات المتشددين المشتبه بهم في السنوات القليلة الماضية.

من جهته قال جنرال فلبيني كبير يوم الثلاثاء: إن الإرهابيين يسيطرون على نحو 20 بالمئة من مدينة ماراوي نافيا بذلك زعم تنظيم داعش أن مقاتليه ما زالوا ينتشرون في أكثر من ثلثي المدينة بعد ثلاثة أسابيع من القتال.

كان متحدث باسم الجيش قال الأسبوع الماضي: إن الارهابيين الذين حاولوا السيطرة على ماراوي وعزلها في 23 مايو أيار تراجعوا إلى أقل من عشرة بالمئة من المدينة التي تقطنها أغلبية مسلمة على جزيرة مينداناو.

وقالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داعش إن الجيش الفلبيني أخفق تماما في مسعاه الأول لاستعادة السيطرة على المدينة وإن 200 على الأقل من جنوده قتلوا وفر الكثير منهم من مواقعهم وسط اشتباكات عنيفة.

وأضافت أن مقاتلي داعش ينتشرون في أكثر من ثلثي ماراوي ويضيقون الخناق على الجيش الفلبيني وأن القوات الفلبينية عاجزة عن السيطرة على الموقف.

ووصف المتحدث باسم الجيش البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا تقرير أعماق بأنه "محض دعاية".

وقال: هل يجب علينا أن نسلم بقولهم إنهم يسيطرون على ثلثي ماراوي؟ لماذا نعطيهم حتى فرصة بث هذه الأكاذيب في ضوء التأكد من مقتل 202 إرهابي؟

وردا على سؤال عن المساحة التي لا تزال تحت سيطرة المتشددين قال اللفتنانت جنرال كارليتو جالفيز قائد القيادة العسكرية في غرب مينداناو لرويترز إنها 20 بالمئة.

وقال باديلا: إن عدد الجنود والمدنيين الذين لقوا حتفهم في معركة ماراوي حتى يوم الثلاثاء هو 58 و26 على التوالي.

وأثارت سيطرة مقاتلين متحالفين مع الدولة الإسلامية وبينهم متشددون من الشرق الأوسط على ماراوي قلق دول جنوب شرق آسيا التي تخشى أن يسعى التنظيم المتشدد، الذي يتراجع في العراق وسوريا، إلى تأسيس معقل له في مينداناو مما قد يمثل تهديدا للمنطقة.