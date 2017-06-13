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رقم الخبر: 195647 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 23:28 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران يتأهل إلى نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا بعد فوزه على أوزبكستان + صور
بهدفين نظيفين ومميزين..

منتخب ايران يتأهل إلى نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا بعد فوزه على أوزبكستان + صور

الوفاق/خاص- تأهل منتخب ايران لكرة القدم لنهائيات كأس العالم في موسكو بعد فوزه بهدفين أمام لا شيء في مباراة مع منتخب أوزبكستان.

حجزت ايران بطاقة التأهل الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزها على اوزبكستان بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين على ملعب آزادي بطهران، في اطار الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.
وسجل هدفي الفوز سردار آزمون في الدقيقة 22 ومهدي طارمي في الدقيقة 88 ، فيما ضيع مسعود شجاعي ركلة جزاء في الدقيقة 48.
وقاد المباراة طام تحكيم عماني بقيادة احمد ابو بكر.
وحضر المباراة النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري. وبهذا الفوز حافظت ايران على صدارتها للمجموعة الاولى برصيد 20 نقطة وتأهلت مباشرة الى مونديال روسيا لتصبح ثاني فريق بعد البرازيل يصل مبكرا الى نهائيات كأس العالم 2018.
وهذه هي المرة الخامسة التي تصل فيها الى نهائيات كأس العالم.

مباراة منتخبي ايران وأوزبكستانمباراة منتخبي ايران وأوزبكستان
مباراة منتخبي ايران وأوزبكستانمباراة منتخبي ايران وأوزبكستان
مباراة منتخبي ايران وأوزبكستانمباراة منتخبي ايران وأوزبكستان
مباراة منتخبي ايران وأوزبكستانمباراة منتخبي ايران وأوزبكستان
مباراة منتخبي ايران وأوزبكستانمباراة منتخبي ايران وأوزبكستان
مباراة منتخبي ايران وأوزبكستانمباراة منتخبي ايران وأوزبكستان
مباراة منتخبي ايران وأوزبكستانمباراة منتخبي ايران وأوزبكستان
مباراة منتخبي ايران وأوزبكستانمباراة منتخبي ايران وأوزبكستان
مباراة منتخبي ايران وأوزبكستانمباراة منتخبي ايران وأوزبكستان
مباراة منتخبي ايران وأوزبكستانمباراة منتخبي ايران وأوزبكستان
المنتخب الأوزبكيالمنتخب الأوزبكي
المنتخب الايرانيالمنتخب الايراني
هدافي المنتخب الايراني في المباراةهدافي المنتخب الايراني في المباراة
 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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