حجزت ايران بطاقة التأهل الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزها على اوزبكستان بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين على ملعب آزادي بطهران، في اطار الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وسجل هدفي الفوز سردار آزمون في الدقيقة 22 ومهدي طارمي في الدقيقة 88 ، فيما ضيع مسعود شجاعي ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وقاد المباراة طام تحكيم عماني بقيادة احمد ابو بكر.

وحضر المباراة النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري. وبهذا الفوز حافظت ايران على صدارتها للمجموعة الاولى برصيد 20 نقطة وتأهلت مباشرة الى مونديال روسيا لتصبح ثاني فريق بعد البرازيل يصل مبكرا الى نهائيات كأس العالم 2018.

وهذه هي المرة الخامسة التي تصل فيها الى نهائيات كأس العالم.