في الدقائق الأولى للمباراة بين الفريقين

بدأت منذ قليل مباراة كرة القدم بين فريقي ايران وأوزبكستان.

وسجل هدف المباراة الأول اللاعب سردار آزمون، وذلك في الدقيقة 22 للقاء الجاري حالياً على ملعب آزادي بطهران.

وسنحت حركات لاعبي الفريق الايراني التكتيكية، لفتح المجال لتمريرة جانبية مميزة استغلها آزمون وادخل هدف المباراة الأول من بين أرجل لوبانوف.

وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة المفرحة للفريق الايراني، بإنتظار ما سيحدث في نهاية المباراة.