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رقم الخبر: 195645 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 22:15 الاقسام: رياضة  
ايران 1 - أوزبكستان صفر حتى نهاية الشوط الأول
في الدقائق الأولى للمباراة بين الفريقين

ايران 1 - أوزبكستان صفر حتى نهاية الشوط الأول

* ايران 1 - أوزبكستان صفر

بدأت منذ قليل مباراة كرة القدم بين فريقي ايران وأوزبكستان.

وسجل هدف المباراة الأول اللاعب سردار آزمون، وذلك في الدقيقة 22 للقاء الجاري حالياً على ملعب آزادي بطهران.

وسنحت حركات لاعبي الفريق الايراني التكتيكية، لفتح المجال لتمريرة جانبية مميزة استغلها آزمون وادخل هدف المباراة الأول من بين أرجل لوبانوف.

وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة المفرحة للفريق الايراني، بإنتظار ما سيحدث في نهاية المباراة.

 

 

 
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