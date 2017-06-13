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رقم الخبر: 195644 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 19:51 الاقسام: عربيات  
أميركا تقصف هدفا لحركة الشباب في الصومال

أميركا تقصف هدفا لحركة الشباب في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها نفذت ضربة عسكرية مع شركاء إقليميين استهدفت حركة الشباب في الصومال، الأحد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع أن الضربة جاءت ردا على أعمال الحركة المتشددة في الآونة الأخيرة.

وقال ضابط بالجيش الصومالي، الاحد، إن الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة هاجمت قاعدة عسكرية يوم الخميس في إقليم بلاد بنط الصومالي شبه المستقل مما أسفر عن مقتل 59 شخصا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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