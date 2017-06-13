تظاهر آلاف المغاربة الأحد في العاصمة الرباط للتضامن مع ما بات يعرف باسم "حراك الريف" الذي تفجر في مدينة الحسيمة شمال البلاد عقب مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات عندما حاول استرجاع بضاعته المصادرة.

وبحسب وكالة "رويترز" جاب آلاف وسط العاصمة قادمين من مختلف المدن المغربية حاملين الأعلام الأمازيغية والمغربية وأعلام حركة 20 فبراير التي قادت النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي في 2011 كما حملوا صور المعتقلين على خلفية احتجاجات حراك الريف وطالبوا بالإفراج عنهم.

وشارك في المظاهرة التي دعا إليها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لجان دعم حراك الريف وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحضورة وكان حضورها كبيرا ولافتا كما انضمت إلى المظاهرة أيضا جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض النقابات.

وأشارت تقديرات الشرطة إلى أن عدد المشاركين في المظاهرة تجاوز عشرة آلاف لكن جماعة العدل والإحسان الإسلامية قالت إن الأعداد أكبر كثيرا.

ومثل هذه الاحتجاجات نادرة في المغرب الذي نجا من تبعات احتجاجات الربيع العربي في 2011 عندما تنازل العاهل المغربي عن بعض سلطاته الشكلية.