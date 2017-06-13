قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي في مقابلة مع محطة (سي.إن.بي.سي)، بُثت الاثنين: إن بإمكان قطر الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى.

وأكد الوزير القطري على أن الخسارة ستطال الدول المقاطعة لقطر كما ستطال قطر أيضًا، حيث ستخسر الدول التي فرضت عقوبات أموالا أيضا بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطقة.

وأضاف العمادي في سياق حديثه: كثيرون يعتقدون إننا الوحيدون الذين سنخسر في هذا، إذا خسرنا دولارا سيخسرون هم أيضا دولارا.

وأضاف العمادي أن حكومة بلاده تشعر بارتياح كبير لمواقفنا واستثماراتنا والسيولة في نظامنا، لذلك فهو يرى أن لا حاجة لتدخل الحكومة في السوق وشراء سندات.

من جانب آخر استخدمت طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية المجال الجوي الصومالي، الاثنين، لتجاوز العقوبات التي فرضتها دول عربية على الطيران القطري.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤول في هيئة الطيران المدني الصومالية، لم تكشف عن هويته، قوله "إن 15 طائرة على الأقل من الخطوط الجوية القطرية حلقت عبر المجال الجوي الصومالي الاثنين".