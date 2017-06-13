وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، تعرض الدورية أثناء أداء مهامها، لاستهداف بمقذوف متفجر "عبوة ناسفة".

وأوضح المتحدث الأمني أن "الهجوم الذي استهدف الدورية الأمنية وقع عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساء الأحد (بتوقيت السعودية)".

وأشار إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا موسعا في العملية الإرهابية، غير أنه لم يعلن أي شيء عن منفذي العملية.

وبحسب تغريدات لوزارة الداخلية السعودية فقد قتل الرائد/ طارق بن عبد اللطيف العلاقي واصيب رجلي أمن ، وهم يؤدون مهامهم بحي المسورة بمحافظة القطيف ، نتيجة تعرض دوريتهم لمقذوف متفجر.

واشار بيان الداخلية الى إستقرار حالة الجنديين المصابين.

إلى ذلك دخل الحصار العسكري للنظام السعودي على بلدة العوامية شرق المملكة شهره الثاني، في ظلّ مواصلة الاعتداءات وفرض السلطات قبضتها عليها وعلى الأحياء المجاورة لها ولاسيّما حي المسوّرة وذلك منذ العاشر من شهر مايو المنصرم.

وفي جديد التطورات، عمدت القوات السعودية مجددًا إلى إطلاق الأعيرة النارية بكثافة على حي الديرة في بلدة العوامية خلال الساعات الماضية.