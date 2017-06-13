*هجوم للقاعدة على معسكر في حضرموت

إطلاق صاروخ "قاهر تو إم" على تجمع لقيادات المرتزقة في الجوف

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الاثنين، صاروخا باليستيا نوع" قاهر تو إم" على تجمع لقيادات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخا باليستيا من نوع قاهر تو إم متوسط المدى محلي الصنع على تجمع لقيادات المرتزقة في منطقة الجر بالجوف.

وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مشيرا إلى أن إطلاق الصاروخ تم بعد عملية رصد ومتابعة لتحركات المرتزقة وقياداتهم في المحافظة.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد نفذ، الأحد، هجوما خاطفا على دشم المنافقين والمرتزقة في منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف بالمحافظة ذاتها.

كما شنت القوة المدفعية والصاروخية للجيش واللجان الشعبية، ليل الأحد-الاثنين قصفا مكثفا على تجمعات وتحصينات الجيش السعودي في عدد من المواقع العسكرية بجبهتي نجران وعسير الحدوديتين.

وأوضح مصدر عسكري بأن قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للجيش السعودي في موقعي السديس ونهيقة وغربي الفواز بجبهة نجران الحدودية.

وأضاف المصدر أنه تم استهداف تجمعات الجنود السعوديين في المخروق والضبعة والطلعة وصلة بالصواريخ والمدفعية.

وفي عسير، أفاد المصدر عن استهداف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قلل الشيباني ومنفذ علب بعدد من قذائف المدفعية.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد شنت السبت قصفا مدفعيا على موقع المخروق الكبير وموقع نهيقة وتجمعات الجيش السعودي غرب موقع المخروق العسكري بنجران فيما لقي جندي سعودي مصرعه في عملية قنص.

وفي غضون ذلك نفذ عناصر من تنظيم القاعدة هجوما بسيارتين مفخختين، فجر الاثنين، على معسكر للمجندين بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.

وذكرت مصادر إعلامية أن مسلحين من التنظيم هاجموا معسكر "بضة" بسيارتين مفخختين انفجرتا خارج المعسكر الواقع بمديرية دوعن.

وسمع دوي إطلاق نار كثيف في محيط المعسكر بعد الانفجارين فيما نفذ الطيران غارات جوية في محيط المعسكر، وقد تسبب الهجوم بمقتل وجرح العديد من الجانبين.

يأتي ذلك في سياق الانفلات الأمني والانتشار المتزايد لعناصر القاعدة و"داعش" في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى الغزو والاحتلال جنوب البلاد.

إلى ذلك خرج أبناء قبائل قوير والاجراف بمديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار في وقفة قبلية مسلحة تنديدا بجرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.

وفي الوقفة المسلحة أعلن المشاركون تأييدهم لمخرجات مؤتمر العاشر من رمضان لما يخدم وحدة الصف والكلمة ومواجهة العدوان الخارجي داعين إلى تشكيل لجنة تعمل على تعزيز وحدة الصف الوطني ومتابعة مخرجات مؤتمر العاشر من رمضان لدى المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ.