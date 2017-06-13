شنت قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الاحد وفجر الاثنين، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من مدن رام الله والقدس وبيت لحم وجنين وقلقيلية المحتلة.

فمن مدينة جنين المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال وزير الأسرى السابق المهندس وصفي قبها.

وفي القدس اعتقلت سلطات الاحتلال، شابين وأسيرين محررين، من حي وادي الجوز وسط المدينة.

كما جرى اعتقال فتى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، بالإضافة الى اعتقالها شابين من منزلي ذويهما بعد مداهمتهما وتفتيشهما.

ومن مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها لقرية رنتيس غرب المدينة، إضافة لاعتقالها مسن (50عاما)، بعد مداهمة منزله في بيت لحم، فيما جرى اقتحام بلدة الخضر واندلاع مواجهات فيها.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز على مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية خاصة على مدخل البوابة الشمالي.

من جانب آخر اقتحمتْ مجموعات من المستوطنين الصهاينة، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح الاثنين، بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ، فيما آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود في أراضي الفلسطينيين شرق محافظة خانيونس.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" بأن (50) طالب يهودي متطرف اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ صباح الاثنين عبر باب المغاربة.

وبصورةٍ يومية، يقتحم المستوطنون الأقصى، فيما تواصل أجهزة الاحتلال في ممارساتها العنصرية والإجرامية بحق المقدسيين، من إعداماتٍ وهدمٍ للمنازل ومنع من الصلاةِ في الأقصى.

وفي سياق منفصل توغلت آليات الاحتلال العسكرية بشكل محدود في أراضي الفلسطينيين، صباح الاثنين، بالقرب من الشريط الحدودي الفاصل جنوبي قطاع غزة.

وبحسب الوكالة أفادت مصادر محلية أن "عدداً من الدبابات والجرافات الاحتلالية توغلت في الأراضي الزراعية شرقي منطقة القرارة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار".

وأشارت المصادر إلى أن "الجرافات قامت باقامة سواتر ترابية في محيط المنطقة، وسط إطلاق نار من الجنود الصهاينة، وتحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء جنوب قطاع غزة".

وتشهد المناطق الحدودية في قطاع غزة توغلاً للاحتلال شبه دائم، واستهدافا للأراضي الزراعية ومنازل الفلسطينيين في المناطق المجاورة للحدود.