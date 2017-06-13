* الحشد الشعبي يصدّ تعرضين لداعش بالشرقاط * داعش يختطف 120 مدنياً من الفارين من بطشه غربي الموصل * الدواعش يطردون 60 أسرة من مركز الحويجة ويستولون على منازلهم * المالكي: خيانة بعض الساسة والقادة تسببت بدخول داعش للعراق

بغداد/نافع الكعبي - أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، ان" قواته تواصل تقدمها لتحرير مستشفى الشفاء وباتجاه جامع النوري آخر معاقل داعش في ايمن الموصل"، في حين اعلنت خلية الاعلام الحربي، الاثنين، عن تحرير خمس قرى في ناحية المحلبية الواقعة شرق مدينة الموصل، فيما تصدت قطعات الحشد الشعبي لهجومين شنهما داعش في قاطع عمليات الشرقاط شمال شرق صلاح الدين، بينما اختطفت عصابات داعش 120 مدنياً من الفارين من مناطق سيطرة التنظيم بداعي "ترك ارض الخلافة" غربي الموصل، وفي تطور لافت، أفادت وسائل اعلام، الاثنين، بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيبدأ بزيارة رسمية للسعودية يوم الأربعاء يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت دعا فيه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مواطني كردستان إلى التوجه الى صناديق الاستفتاء في 25 أيلول المقبل لتقرير مصيرهم.

وقال جودت في بيان: ان قطعات الشرطة الاتحادية انجزت مهامها القتالية في الزنجيلي ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه، كما تندفع وحدات من الشرطة الاتحادية لتحرير مستشفى الشفاء واستكمال احكام سيطرتها على آخر الجيوب شمال المدينة القديمة فيما تتقدم وحدات خاصة باتجاه جامع النوري آخر معاقل داعش في ايمن الموصل". واضاف جودت: ان المعركة تسير وفق التكتيكات الميدانية المرسومة لها وهزيمة العدو باتت مجرد وقت".

من جانبها، اعلنت خلية الاعلام الحربي، الاثنين، عن تحرير خمس قرى في ناحية المحلبية الواقعة شرق مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان: إن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله اكد، الاثنين، ان قطعات فرقة المشاة الخامسة عشر حررت قرى شيخ قرة السفلى وطيشة العطشانة والشهداء والعزيزية والموالي غرب جبال عطشانه شرق ناحية المحلبية في الموصل".

وكانت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، أعلنت الأحد، عن تحرير الجزء الجنوبي من حي الزنجيلي واقتحام حي باب سنجار في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وأعلن مصدر محلي في محافظة نينوى، أن "عناصر داعش أقدمت، على اختطاف 120 مدنيا من سكان حي الشفاء حيث حاول المدنيون الخروج من حي الشفاء في الساحل الأيمن"، مبينا أن "الخاطفين كمنوا للفارين واقتادوهم الى جهة مجهولة". وأضاف المصدر: أن الاختطاف كان بحجة أنهم يتركون ارض الخلافة والتعاون مع القوات الأمنية".

وفي السياق ذاته، قتلت قوات الحشد الشعبي، انتحاريين اثنين وأحرقت خمس عجلات في صد تعرض لداعش في قاطع عمليات الشرقاط شمال صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد، ان "قوات الحشد الشعبي اللواء الثامن تمكنت من صد تعرضين لداعش الاجرامي في قاطع عمليات الشرقاط شمال شرق صلاح الدين، وآخر في ناحية تلول الباج التابعة لقضاء الشرقاط على قطعات الجيش العراقي".

واضاف: ان قوات اللواء الثامن قتلت انتحاريين اثنين ودمرت خمس عجلات تابعة للعدو، ما دفع بقية عناصر القوة المهاجمة الى الهروب والتراجع".

واشار الى ان "عناصر داعش الاجرامية كانت تنوي من هجومها السيطرة على ناحية تلول الباج لقطع طريق الامداد الرئيس بين بيجي والموصل".

الى ذلك، أعلن القيادي في منظمة بدر وآمر اللواء 52 ب‍الحشد الشعبي مهدي تقي الامرلي، عن نشر قوات "كبيرة" في أطراف قضاءي آمرلي والطوزشرقي محافظة صلاح الدين، تحسبا لحدوث أية هجمات أو تعرضات محتملة.

وقال الامرلي في حديث لـ السومرية نيوز: إن اللواء 52 نشر قوات إضافية متمرسة من الحشد الشعبي في عموم أطراف قضاء آمرلي والمناطق الواقعة غرب محافظة ديالى وشرق صلاح الدين وتعزيز النقاط بالإعداد والآليات ووضع خطط محكمة والتنسيق العالي بين القطعات الأخرى من الجيش والشرطة وفصائل الحشد الشعبي وأبناء العشائر تحسبا لأي طارئ امني محتمل".

وأضاف: أن اللواء 52 وفصائل الحشد البطلة ساهرون لحماية العراق والعراقيين"، لافتا إلى أن "على أسوار آمرلي تحطمت وستحطم تخرصات أعداء الإنسانية ونحن لهم بالمرصاد أينما كانوا فلن يستطيع تنظيم داعش أن يفعل أي شيء والتعرضات محاولات فاشلة يلقى عناصر التنظيم فيها مصيرهم بالقتل أو الفرار".

وفي كركوك، أفاد مصدر محلي في المحافظة، الاثنين، بأن مسلحي تنظيم "داعش" قاموا بطرد نحو 60 اسرة من مركز قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة بتهمة "عدم الولاء"، لافتا الى أن مسلحي التنظيم استولوا على منازل تلك الاسر.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن تنظيم داعش قام بطرد نحو 60 اسرة من مركز قضاء الحويجة، (55 كم جنوب غرب كركوك)، اغلبها ممن اعدم احد أبنائها او اكثر بتهم وذرائع مختلفة منذ سيطرة التنظيم على القضاء في حزيران 2014".

* الزبيدي يكشف اسم المدينة التي يتحصن بها البغدادي

أكد وزير النقل العراقي السابق باقر الزبيدي أن ما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبي بكر البغدادي في مدينة الرقة السورية "خبر مفبرك".

وأضاف الوزير العراقي: نؤكد ما قلناه سابقاً أن البغدادي موجود حالياً في بادية العراق في محيط مدينة القائم في مخابئ وأنفاق محصنة تحت الأرض تم بناؤها عام 2013".

وجاء كلام الزبيدي بحسب "ليبانون 24" رداً على ما ذكرته صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية، السبت، عن مقتل البغدادي، فيما رد مسؤول عراقي سابق على التقرير بمعلومات جديدة عن البغدادي. وقالت الصحيفة: إن زعيم داعش قتل في غارة جوية في سوريا، وفقاً لتقارير لم يتم التحقق منها في وسائل الإعلام الحكومية السورية"، لافتة إلى أن "أبو بكر البغدادي قتل في غارة جوية، أمس السبت".

* وسائل إعلام: العبادي يزور الرياض الأربعاء

وفي تطور لافت، أفادت وسائل اعلام، الاثنين، بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيبدأ بزيارة رسمية للسعودية الأربعاء يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقلت وسائل الاعلام تلك عن مصدر دبلوماسي في الرياض، إن "العبادي سيبدأ بزيارة رسمية للسعودية (الأربعاء)، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأوضح المصدر، في تصريح اوردته مواقع اخبارية، أن "تداعيات الأزمة بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، إضافة إلى الوضع على الساحتين العراقية والسورية، وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إنشاء مجلس تنسيق مشترك وتأمين الحدود بين البلدين بعد انهيار تنظيم داعش في الموصل سوف تتصدر محادثات العبادي مع المسؤولين السعوديين".

وأشار المصدر الدبلوماسي السعودي إلى أن "أجواء إيجابية بدأت تسود العلاقات بين البلدين منذ زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للعراق في أواخر شباط فبراير الماضي، ولقائه العبادي وكبار المسؤولين العراقيين، وأعقبتها زيارة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أواخر الشهر الماضي إلى بغداد بحث خلالها مع مسؤولي الحكومة العراقية الوضع في سوق النفط ومسألة تمديد اتفاق خفض الإنتاج".

وكان الملك سلمان التقى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على هامش القمة العربية في الأردن أواخر اذار / مارس الماضي.

* المالكي: الخيانة تسببت بدخول داعش للعراق

أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاثنين، أن "الخيانة" التي ارتكبتها بعض القيادات السياسية والامنية تسببت بدخول تنظيم "داعش" الى العراق، فيما اشار الى ان "فصائل المقاومة الاسلامية" والحشد الشعبي نجحت في تدارك هذه "الخيانة".

وقال المالكي في كلمته التي القاها خلال الحفل الذي اقيم بمناسبة مرور الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس الحشد الشعبي: إن فتاوى التكفير ومقاطعة الاشتراك في الحكومة واغتيال النخب والكفاءات واستهداف الأبرياء وكل من يدعم النظام السياسي الجديد تحت ذريعة مقاومة المحتل كان مقدمات لمرحلة داعش".

واضاف المالكي: ان الموصل سقطت اكثر من مرة وكذلك الفلوجة خلال تواجد القوات الأجنبية في العراق وهذا يشير الى ان القضية لها جذور وأسباب"، لافتا الى ان "فصائل المقاومة الاسلامية وتشكيلات الحشد الشعبي، نجحت في تدارك حالة الخيانة التي ارتكبتها بعض القيادات السياسية والامنية والتي بفضلها دخلت داعش الى العراق".

واشار المالكي، الى "ضرورة توحيد الجهود ونبذ الخلافات والصراعات لان المرحلة المقبلة خطرة وبحاجة الى تكاتف ومؤازرة"، لافتا الى ان "خيام الاعتصام وما تبعها جميعها مشاريع تستهدف وحده العراق، واليوم ما نشهده من فتن التقسيم والاستفتاء لتقرير المصير هي جزء من تلك المشاريع، وان البنية المجتمعية السليمة هي الحل لعراق مستقر".

* البارزاني يدعو الأكراد للتوجه لصناديق الاستفتاء

دعا رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مواطني كردستان إلى التوجه الى صناديق الاستفتاء في 25 أيلول المقبل لتقرير مصيرهم. وقال البارزاني لوسائل الإعلام عقب انتهاء اجتماع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتابعته وسائل إعلام: ندعو مواطني كردستان للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء يوم ٢٥ أيلول المقبل لتقرير مصيرهم".

وعقدت الأحزاب الكردية اجتماعا، الأربعاء (7 حزيران 2017) في منتجع صلاح الدين بأربيل ترأسه رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وسط مقاطعة بعض القوى السياسية، واتفقت تلك الأحزاب على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، كما اتفقت أيضا على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في السادس من تشرين الثاني المقبل.