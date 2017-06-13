قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن احتضار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بات قريبا بعد أن فشلت جميع مخططاته في سوريا". لافتة إلى أن بعض الدول الغربية والإقليمية إنما تشعر بوجوب تنفيذ التزامات ووعود معنوية كانت قد قدمتها لتلك المجموعات المسلحة ولذلك تقوم بحمايتها .

وعبرت زاخاروفا عن أسفها "لاستمرار محاولات حماية مجموعات المسلحين الذين يتلقون الرعاية والدعم المالي والسياسي والإعلامي من قبل بعض الدول الغربية والإقليمية".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن زاخاروفا، قولها في تصريح لها على هامش المنتدى الدولي للإعلام الذي افتتح بمدينة يالطا الاثنين، "إن الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة والدول الداخلة في تحالفها على مواقع الجيش السوري والقوى الرديفة والحلفاء تعتبر خرقاً فظاً لمبادئ القانون الدولي بغض النظر عن المهمات التي يزعمون أنهم يريدون تحقيقها في سوريا، والتي هي غير شرعية إطلاقاً".

إلى ذلك كشفت زاخاروفا بأن وزارة الخارجية الروسية قدمت وقائع مؤكدة وأرقاماً ملموسة عن إعداد المدنيين الذين وقعوا ضحايا لهذه الأعمال العدوانية.

ميدانياً واصلت وحدات من الجيش السوري عملياتها ضد إرهابيي “داعش” في عمق البادية وحققت تقدما على عدة محاور بينما أوقعت وحدات الجيش العاملة في دير الزور أكثر من 60 قتيلاً في صفوف التنظيم التكفيري في وقت تصدت وحدات أخرى من الجيش لمحاولات اعتداء من المجموعات الإرهابية على منازل الأهالي وعدد من النقاط العسكرية في درعا.

وأحبطت وحدات من الجيش السوري هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور وأوقعت في صفوفهم عشرات القتلى والمصابين.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” شنت هجوما على اتجاه لواء التأمين ومحيط المطار انتهت بإفشال الهجوم والقضاء على أكثر من 60 إرهابيا وإصابة العشرات.

وبين المراسل أن الاشتباكات أدت أيضا إلى تدمير آلية مزودة برشاش ثقيل والاستيلاء على عربة بي ام بي لإرهابيي التنظيم التكفيري.

ودمرت وحدات من الجيش السوري بتغطية من الطيران الحربي الأحد تحصينات وتجمعات لتنظيم “داعش” في محيط منطقة البانوراما وكازية الإيمان والثردة ومفرق الثردة وتلة علوش وحي العرفي وقرية الجنينة في دير الزور.

إلى ذلك أفادت مصادر أهلية من ريف دير الزور الشرقي بمقتل أحد شرعيي تنظيم “داعش” ومسؤول الخدمات في مدينة الميادين المدعو أبو مريم الشامي إضافة إلى 11 إرهابيا من التنظيم واحتراق سيارتين كانتا تقلهم بمنطقة الصالحية بريف مدينة البوكمال.

كما تابعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة عملياتها ضد تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” في عمق البادية على اتجاه حقل آرك للغاز والمحطة الرابعة في منطقة تدمر وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة “واصلت التقدم على عدة محاور في البادية باتجاه حقل آرك شمال شرق مدينة تدمر وعلى الاتجاه الشمالي الغربي للمحطة الرابعة خلال عملياتها على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” بريف حمص الشرقي”.

وبين المصدر أن العمليات أسفرت عن “تدمير عربات دفع رباعي مركب عليها رشاش ثقيل وعتاد للتنظيم الارهابي والقضاء على عدد من أفراده”.

وسيطرت وحدات من الجيش الأحد على عدد من التلال والمواقع الحاكمة في محيط حقل ارك للغاز شمال شرق مدينة تدمر ووصلت إلى مسافة 4 كم من الحقل.

إلى ذلك اشتبكت وحدات من الجيش السوري مع مجموعات إرهابية حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية ومنازل الأهالي في مدينة درعا وأسقطت لهم طائرة مسيرة مفخخة بريفها الشمالي.

وأفاد المصدر أن وحدات من الجيش “قضت على عدد من الإرهابيين أثناء محاولتهم الاعتداء على بعض النقاط العسكرية باستهداف تحركاتهم في منطقة درعا البلد ومحيطها وحيي طريق السد والعباسية”.

وبين المصدر أن وحدة من الجيش “أسقطت طائرة مسيرة ومفخخة للمجموعات الإرهابية قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية كانت تحلق على اتجاه مدينة طفس بريف درعا الشمالي”.

وتنتشر في منطقة درعا البلد وريف المحافظة تنظيمات إرهابية مدعومة من كيان العدو الإسرائيلي الذي يقدم لها الدعم اللوجستي والاستخباري والتسليحي وأقام معها وحدة ارتباط لتنسيق اعتداءاتها على السوريين ودولتهم.

وفي غضون ذلك استشهد مدنيان وأصيب 14 آخرين بجروح، الاثنين، جراء قصف الجماعات المسلحة لمدينة درعا السورية بعدد من القذائف.

ووفقا لوكالة "سانا" فإن مجموعات مسلحة استهدفت، ظهر الاثنين، بعدد من القذائف حيي المطار والكاشف ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة 6 آخرين بجروح.

واستهدفت مجموعات مسلحة أخرى تتحصن في منطقة درعا البلد، صباح الاثنين، منازل الأهالي في حي الكاشف بالقذائف ما أسفر عن استشهاد طفلة رضيعة في الشهر السابع من عمرها وإصابة 8 أشخاص بجروح بينهم إمرأة.

كما اسفرت اعتداءات الجماعات التكفيرية أيضا عن أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.

وأصيب 9 أشخاص بجروح بينهم 3 نساء وطفلان في الـ 6 من الشهر الجاري نتيجة استهداف المجموعات المسلحة حيي الكاشف والقصور بعدد من القذائف الصاروخية.

يشار إلى أنه منذ التوصل إلى المذكرة الروسية لمناطق تخفيف التوتر خلال اجتماع أستانا مطلع مايو الماضي أقدمت المجموعات المسلحة على خرق المذكرة عشرات المرات في العديد من مناطق ريف دمشق ودرعا وحماة وحمص واللاذقية.