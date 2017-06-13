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|رقم الخبر: 195634
|تاريخ النشر: حزيران 12, 2017
|الوقت: 19:13
|الاقسام: محليات
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بزشكيان: لولا تضحيات مدافعي الحرم لكان داعش توغل في جميع أرجاء إيران
أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي "مسعود بزشكيان"، يوم الاثنين، أن البرلمان الإيراني عقب الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا مبنى البرلمان وضريح مؤسس الثورة الإسلامية واصل اجتماعه العلني بكل قوة مشددا على انه لولا تضحيات مدافعي الحرم لكان داعش توغل في جميع أرجاء إيران.
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