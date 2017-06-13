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رقم الخبر: 195634 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: محليات  
بزشكيان: لولا تضحيات مدافعي الحرم لكان داعش توغل في جميع أرجاء إيران

بزشكيان: لولا تضحيات مدافعي الحرم لكان داعش توغل في جميع أرجاء إيران

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي "مسعود بزشكيان"، يوم الاثنين، أن البرلمان الإيراني عقب الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا مبنى البرلمان وضريح مؤسس الثورة الإسلامية واصل اجتماعه العلني بكل قوة مشددا على انه لولا تضحيات مدافعي الحرم لكان داعش توغل في جميع أرجاء إيران.
وتطرق نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى الهجومين الإرهابين في طهران مبينا أن البرلمان الإيراني قاد الجلسة بكل قوة وسط دوي الرصاص المتطاير فيه من قبل الإرهابيين الدواعش.
وأعرب بزشكيان عن شكره وتقديره لمدافعي الحرم حيث لم يمهلوا المجاميع الإرهابية والزمر التكفيرية من أن تنال من عزيمة الشعب الإيراني الأبي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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