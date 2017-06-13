اعتبر النواب الكرد في مجلس الشورى الإسلامي إن تيار داعش التكفيري لا ينتمي الى أي قومية أو طائفة أو جنسية معينة معربين عن استنكارهم للجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش خلال الإعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا طهران مؤخراً.

وأكد النواب الكرد في مجلس الشورى الإسلامي في بيان لهم يوم الإثنين إن الأكراد هم في مقدمة المحاربين للتيارات الإرهابية معربين عن تعازيهم لأهالي الشهداء الذين سقطوا في الحادث ومتمنين الشفاء للجرحى.

وندد البيان بهذا الإعتداء الإرهابي داعين الى القيام برد مناسب ودقيق على هذا الإعتداء.

وأكد على أن التيار التكفيري الداعشي لا يمت بصلة الى قومية أو طائفة أو جنسية وإنه نابع من الإنحرافات الفكرية والإجرامية مشدداً على أن الأكراد هم في مقدمة المحاربين للتيارات الإرهابية وإن الأكراد في العراق وسوريا هم أكثر من قدموا الشهداء في مواجهة داعش. وأعلن النواب الكرد استعدادهم لتقديم كل التضحيات لمواجهة التيارات الإرهابية وحماية أمن وإستقرار البلد.