  • الثلاثاء ١٨ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يونيو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195633 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 19:08 الاقسام: محليات  
نواب الكرد في مجلس الشورى: تيار داعش التكفيري لا ينتمي الى أية قومية أو طائفة

نواب الكرد في مجلس الشورى: تيار داعش التكفيري لا ينتمي الى أية قومية أو طائفة

اعتبر النواب الكرد في مجلس الشورى الإسلامي إن تيار داعش التكفيري لا ينتمي الى أي قومية أو طائفة أو جنسية معينة معربين عن استنكارهم للجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش خلال الإعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا طهران مؤخراً.
وأكد النواب الكرد في مجلس الشورى الإسلامي في بيان لهم يوم الإثنين إن الأكراد هم في مقدمة المحاربين للتيارات الإرهابية معربين عن تعازيهم لأهالي الشهداء الذين سقطوا في الحادث ومتمنين الشفاء للجرحى.
وندد البيان بهذا الإعتداء الإرهابي داعين الى القيام برد مناسب ودقيق على هذا الإعتداء.
وأكد على أن التيار التكفيري الداعشي لا يمت بصلة الى قومية أو طائفة أو جنسية وإنه نابع من الإنحرافات الفكرية والإجرامية مشدداً على أن الأكراد هم في مقدمة المحاربين للتيارات الإرهابية وإن الأكراد في العراق وسوريا هم أكثر من قدموا الشهداء في مواجهة داعش. وأعلن النواب الكرد استعدادهم لتقديم كل التضحيات لمواجهة التيارات الإرهابية وحماية أمن وإستقرار البلد.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0642 sec