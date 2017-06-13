وقال شيخ الاسلام، في حوار صحفي انه حين تسلم بن سلمان زمام الامور في هذا البلد جعل مصالح بلده ضحية لمنصبه.

وادان زيارة الرئيس الاميركي ترامب للسعودية، موضحا انها حدثت فيما تنتهك حكومتها حقوق الانسان داخل البلاد وخارجها وتشن حربا شعواء على بلد جوار لها منذ اكثر من عامين بصورة وحشية وتستخدم اسلحة اميركية ماأسفر عن الحاق الدمار وارتكاب المجازر وتشريد السكان من مدنهم وقراهم كما انها ترتكب الكثير من الجرائم اللاانسانية في العديد من بلدان العالم.

ووصف بن سلمان بانه عطّل التقاليد المتبعة في اسرة آل سعود فيما تخشى حكومة السعودية من وعي الشعب ومطالبته باقامة نظام سياسي عادل وشعبي حيث تسعى لخنق جميع الاصوات المطالبة بالديمقراطية في الداخل وكذلك الحكومات التي تقوم على اساس السيادة الشعبية.