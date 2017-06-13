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رقم الخبر: 195632 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 19:05 الاقسام: محليات  
مستشار وزير الخارجية: السعودية ترى نفسها انها الخاسر الأكبر في المنطقة

مستشار وزير الخارجية: السعودية ترى نفسها انها الخاسر الأكبر في المنطقة

وصف مستشار وزير الخارجية حسين شيخ‌ الاسلام المملكة السعودية بأن أوضاعها سيئة وترى نفسها أنها الخاسر الاكبر في المنطقة.
وقال شيخ الاسلام، في حوار صحفي انه حين تسلم بن سلمان زمام الامور في هذا البلد جعل مصالح بلده ضحية لمنصبه.
وادان زيارة الرئيس الاميركي ترامب للسعودية، موضحا انها حدثت فيما تنتهك حكومتها حقوق الانسان داخل البلاد وخارجها وتشن حربا شعواء على بلد جوار لها منذ اكثر من عامين بصورة وحشية وتستخدم اسلحة اميركية ماأسفر عن الحاق الدمار وارتكاب المجازر وتشريد السكان من مدنهم وقراهم كما انها ترتكب الكثير من الجرائم اللاانسانية في العديد من بلدان العالم.
ووصف بن سلمان بانه عطّل التقاليد المتبعة في اسرة آل سعود فيما تخشى حكومة السعودية من وعي الشعب ومطالبته باقامة نظام سياسي عادل وشعبي حيث تسعى لخنق جميع الاصوات المطالبة بالديمقراطية في الداخل وكذلك الحكومات التي تقوم على اساس السيادة الشعبية. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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