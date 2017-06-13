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رقم الخبر: 195631 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 19:02 الاقسام: محليات  
إطلاق موقع وزارة الخارجية الايرانية في النسختين الإنكليزية والعربية

إطلاق موقع وزارة الخارجية الايرانية في النسختين الإنكليزية والعربية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، ان موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية (انترنت) اطلق نسختين جديدتين بالإنكليزية والعربية.
وقال بهرام قاسمي، في تصريح ادلى به، انه عقب اطلاق النسخة الفارسية على موقع الوزارة على الانترنت في نهاية العام الماضي (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس) بحضور وزير الخارجية وبهدف ايصال المعلومات بشكل افضل الى زوار الموقع في الخارج فانه قد تم اطلاق النسختين الجديدتين بالعربية والانكليزية بقابليات عديدة وتصميم ومحتوى افضل من السابق.
واكد قاسمي الاهمية المتزايدة التي تكسبها التقنيات والآليات الحديثة اليوم في مجال الدبلوماسية الشعبية على الصعيد العالمي.
واعرب عن امله ان يتم اتخاذ المزيد من الخطوات في غضون المستقبل القريب على صعيد الاتصالات وتقديم الخدمات الى زوار موقع وزارة الخارجية الايرانية سواءً كانوا من الدبلوماسيين او الصحفيين او الباحثين في داخل البلاد وخارجها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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