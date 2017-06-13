وعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني باجتذاب الفي شاب من النخبة في اقسام الاستشارات والمعاونيات والوزارات في الحكومة الثانية عشر المقبلة.

واكد حسن روحاني، في كلمة القاها اثناء مراسم افطار حضرها حشد من الشبان والطلبة الجامعيين في طهران مساء الاحد، على ضرورة الحفاظ على التضامن من اجل بلوغ الاهداف التي رفعت اثناء الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وقال، ان من بين الافكار التي انتصرت في الانتخابات الاخيرة هو ان يتمكن جيل الشباب في البلاد من حيازة اجواء يستطيع خلالها تقديم ابداعاته الى شعبه والمنطقة في ظل الاجواء التنافسية في عالم اليوم.

واكد على ضرورة ان تستطيع الجامعات والشركات المعرفية وجيل شباننا ان ينالوا الحرية والامن والاستقرار والتقدم وفق خطوات راسخة وبكل عزيمة.

كما اكد على ضرورة ان توفر الحكومة الاجواء والارضية اللازمة لمشاركة جيل الشباب في بناء ايران وان جهود الحكومة تقوم على اساس الاستفادة من الفرص السانحة لهذا الجيل.