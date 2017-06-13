* العميد مومني: القوى الأمنية في حالة تأهب من النقاط الحدودية وحتى عمق المدن

اعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني اكبر رنجبرزاده بأن جميع الضالعين في الاعتداءين الارهابيين بطهران نالوا جزاءهم العادل والذين فر بعضهم الى الخارج.

وقال اكبر رنجبرزاده، في تصريح ادلى به للصحفيين، ان العناصر المساندة للارهابيين تجري ملاحقتهم حاليا.

واشار الى الجلسة غير العلنية للمجلس يوم الاحد بحضور وزيري الداخلية والامن ومساعد القائد العام للحرس الثوري، موضحا ان المجتمعين اكدوا السيطرة الكاملة على الاوضاع الامنية في البلاد كما ان العناصر التي كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات ارهابية خلال الايام المقبلة، تم تحديد هوياتهم والقضاء عليهم.

ولفت الى انه ربما لاذ بعض الارهابيين بالفرار من البلاد عقب الاعتدائين في طهران الا انهم نالوا جزاءهم العادل وتم تفكيك مجموعاتهم.

ونوه رنجبرزاده الى ان الارهابيين المعتدين على مرقد الامام الخميني(رض) ومجلس الشورى الاسلامي هم ايرانيون استقطبهم داعش وتم تدريبهم خارج البلاد، مؤكدا ان جميع الضالعين سواء كانوا في القيادة او القاعدة تم تحديد هوياتهم والقضاء عليهم برمتهم.

بدوره أعلن عضو اللجنة القضائية في مجلس الشورى الاسلامي محمد علي بورمختار بان ايا من الضالعين في الاعتداءين الارهابيين الاخيرين بطهران لم يخرج من البلاد.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" قال بورمختار، في الرد على سؤال حول كيفية الوصول الى العناصر القيادية للاعمال الارهابية الاخيرة خارج البلاد، ان مثل هذه الاجراءات ضد الارهابيين خارج الحدود لا تأتي أساسا في اطار الاتفاقيات القانونية والقضائية الثنائية او متعددة الاطراف مع الدول.

واضاف، ان هذه القضايا لا يمكن متابعتها عن طريق الانتربول او المؤسسات الدولية المماثلة لان البيروقراطية المتبعة فيها لا تتناسب اساسا مع السرعة اللازمة لردود الفعل هذه.

وقال بورمختار، ان الكثير من العناصر الضالعة في الاعمال الارهابية الاخيرة قد تم اعتقالهم حين محاولتهم الخروج من البلاد كما ان المنسق الرئيس لهذه الاعمال قد قتل على الفور خارج البلاد.

واكد بان ايا من العناصر الارهابية الضالعة في اعتدائي طهران الارهابيين لم يخرج من البلاد واضاف، ان العقل المدبر كان خارج ايران وقد قتل يوم الاعتداء الارهابي في المكان الذي كان متواجدا فيه.

واوضح هذا العنصر قُتِل خارج الحدود من قبل قواتنا ذلك لاننا ولله الحمد متواجدون في الاماكن التي ينبغي ان نتواجد فيها وان اسلوب التصدي والمبادرة هي بيدنا في تلك النقاط وفيما لو قاموا باعمال ارهابية من جديد سيرون تصديا اشد من جانب ايران.

من جانبه اكد مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية علي اصغر احمدي ان الارهابيين ليس لديهم موطئ قدم في ايران وقال ان رجال الامن لديهم هيمنة كاملة على البلاد .

وفي تصريح للمراسلين قال اصغر احمدي ان هذه الاحداث ليست بالشيء الجديد بالنسبة لنا فاننا عهدناها ابان الثورة الاسلامية وعقب انتصارها وقدمنا الكثير من الشهداء جرائها .

واشار الى وجه التشابه بين الاعتداءات الارهابية الاخيرة والعمليات الارهابية التي شهدتها ايران عقب انتصار الثورة وقال انه في الحالتين كان الارهابيون يستهدفون المواطنين .

وتطرق الى الاغتيالات بعد انتصار الثورة والتي طالت عددا من المسؤولين بالبلاد على يد زمرة خلق الارهابية انطلاقا من ملاذاتهم الامنة بالمدن وقال ان الوضع اختلف اليوم لان الارهابيين ليس لديهم موطئ قدم بالبلاد .

واوضح بانه قد يكون هناك بعض المغرر بهم الذين قد يتعاونون مع الارهابيين في ظروف ما ولكنهم قليلون جدا.

وقال نحن نشكر الله لان الاجهزة الامنية بالبلاد تهيمن على الاوضاع بالبلاد ونامل في ان تقود التجارب التي نملكها الى الحؤول دون تكرار مثل هذه الحوادث.

من جانبه أكد مساعد قائد قوى الأمن الداخلي العميد اسكندر مومني إن قوى الأمن الداخلي هي في حالة تأهب كامل من النقاط الحدودية وحتى عمق المدن معتبراً إن الأداء الذي قدمته القوات الأمنية في التصدي للعناصر الإرهابية الأربعاء الماضي كان جيدا وصحيحا.

وفي تصريح له على هامش مشروع تنقية وتنظيف الساحل الشمالي للبلاد قال العميد مؤمني نظراً لأن إيران هي أكثر عرضة لإعتداءات الإرهابيين من بين دول المنطقة وحتى القارة الأوروبية فإن عناصر وزارة الأمن والقوات الأمنية والمسلحة قدمت أداء جيداً في مواجهة العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أن إنعدام الأمن في حالة الذروة داخل دول المنطقة إلا أن إيران وبفضل الشعب الإيراني الشريف تنعم بإستقرار كبير.

ولفت العميد مؤمني إلى أنه تم حتى الآن إفشال الكثير من الإعتداءات في البلاد وإن عملية التصدي للإرهاب جارية على قدم وساق.

من جانب آخر قتل 4 مسلحين مساء الاحد اثر اشتباكات مع قوات الشرطة في المنطقة الجبلية القريبة من رودان اثناء مسيرهم باتجاه ميناب في محافظة هرمزكان جنوبي ايران.

وقالت مصادر مطلعة ان اسلحة ضبطت مع المسلحين ولم يتم تأييد صلتهم بتنظيم داعش الارهابي الا انهم كانوا يسرقون الرعايا الافغان الذين يتنقلون في المنطقة بصورة غير شرعية.

وقال قائد قوات الشرطة في محافظة هرمزكان العميد عزيزالله ملكي، ان قوات الشرطة في قضاء رودان نجحت في قتل هؤلاء المسلحين وفق عمليات مباغتة وبفضل المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها.

واضاف، ان هؤلاء المسلحين كانوا يحملون علم تنظيم داعش وكمية كبيرة من المتفجرات ما سبب الشعور بالهلع بين الناس. ووصف هذه المجموعة بالسراق المسلحين ولم يحرز بعد انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي سوى العثور على علم التنظيم.