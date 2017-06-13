ذكرت وسائل إعلام يهودية أن حكومة الاحتلال الصهيوني قلقة جدا بسبب شراء مصر ثلاث بطاريات صواريخ إس-300 إف أم، وكذلك التي تحمل اسم أنتي-200.

يعتبر نظام الدفاع الجوي (إس-300) من أقوى الأنظمة في العالم، ولذلك من غير المستغرب أن العديد من الدول تريد الحصول عليه، والبعض تمكن من الحصول عليه. ومن بين الدول التي اشترت إس-300 مصر، وهذا أثار مخاوف الحكومة الإسرائيلية، بحسب موقع (warfiles) الروسي.

وهذه الأنظمة قادرة على ضرب أهداف على بعد 250 كيلومتراً، وعلى ارتفاع 30 كيلومتراً. وتستطيع إس-300 إف أم ضرب أي هدف جوي.

وقد أثار شراء مصر للمنظومة قلق وغضب الكيان الصهيوني، لأن المقاتلات الإسرائيلية لن تستطيع أن تسرح كما تشاء في المجال الجوي لمنطقة الحدود، إذا كانت الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق قادرة على التحليق على طول الحدود فوق شبه جزيرة سيناء، فالأن لن يسمح للطائرات الإسرائيلية انتهاك سيادة مصر ولن تستطيع تخطي الحدود الجوية دون عقاب.

وتعتبر أيضا الصفقة بين روسيا ومصر مقلقة للكيان الصهيوني لأنها تضع حدا للعمليات العسكرية له في الشرق الأوسط ككل.

وكلما زاد عدد الدول المعارضة للتدخل الصهيوني، التي تحصل على الصواريخ الحديثة المضادة للطائرات والتي تعمل بفعالية وقادرة على ضرب طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، كلما ترك مجالاً أقل للمناورة الإسرائيلية والعمليات العسكرية غير الشرعية في دول الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق حصلت إيران وسوريا على أنظمة (إس-300)، والأن ظهرت لدى مصر، وهذه إشارة واضحة للكيان الاسرائيلي من روسيا.